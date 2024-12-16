大陸晶圓廠「殺價搶單」？業界人士：沒那麼誇張

鉅亨網編譯鍾詠翔 2024-12-16 08:30

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「搶單」、「殺價」、「砍到見骨」…… 近日有行業媒體在報導中稱，中國大陸晶圓代工廠產能溢出，正以低價折扣爭取更多 IC 設計廠訂單回流。

據《科創板日報》上周六（14 日）報導，一名中國大陸頭部晶圓廠管理層人士表示，實際情況「沒（媒體報導）那麼嚴重，也沒那麼誇張」。

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該人士稱，進入今年第四季以來，其所在的晶圓廠報價「目前平穩」。第四季顯示驅動、電源管理等類別的產品訂單「還不錯」，市場需求跟此前公開披露的情況差不多，大陸市場自主可控仍是主旋律。

第四季通常為晶圓代工行業「淡季」，下游客戶會審視年初銷售計畫，囤片和收貨的意願不強。一家中國大陸消費類晶片企業人士表示，「Fab 廠一般會根據市場供需關係調節價格」。

群智咨詢（Sigmaintell）半導體事業部資深分析師楊聖心說，據群智咨詢觀察，2024 年第四季中國大陸晶圓廠降幅約 5% 左右，且集中在 12 英寸產品，台灣晶圓廠價格沒有顯著變動。

不過，楊聖心稱，短期內台灣晶圓廠也會調價，預料調價將在 2025 年第一季發生，幅度可能在 5%～6% 左右。

「近期代工廠價格調整，季節性因素約佔一半。此外，持續性的降價仍是受到行業訂單競爭驅動。」但楊聖心同時強調，大幅度的降價將不會是普降，而且預計 2025 年在晶圓代工業發生較為激進價格戰的可能性較低。