中國11月零售銷售成長意外放緩 彭博：刺激措施效應減弱

鉅亨網編譯鍾詠翔 綜合報導 2024-12-16 10:32

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中國 11 月零售銷售成長意外放緩，《彭博》指出，最新數據顯示刺激措施效應減弱，凸顯北京進一步提出措施鼓勵民眾花錢的急迫性。

中國國家統計局周一（16 日）公布的數據顯示，11 月零售銷售較一年前增長 3%，為三個月來最小增幅，不如 10 月的 4.8%，也比經濟學家原估的 5% 小。

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11 月工業生產成長 5.4%，略優於 10 月，符合經濟學家預期。

上證指數周一早盤漲 0.04％，深證成指跌 0.69％，創業板指跌 0.94%。

國家統計局說，總的來看，11 月存量政策和增量政策組合效應繼續釋放，國民經濟運行總體平穩、穩中有進，積極變化進一步增多。

不過，國家統計局坦言，外部環境更加錯綜複雜，國內需求不足，部分企業生產經營困難，經濟持續回升基礎仍待鞏固。

國家統計局稱，下階段，要全面貫徹中共中央經濟工作會議的精神，堅持穩中求進工作總基調，完整準確貫徹新發展理念，加快建構新發展格局，扎實推進高品質發展，確保全年經濟社會發展主要目標任務順利實現。

中共 11 日至 12 日在北京舉行中央經濟工作會議，《彭博》指出，這場會議沒驚喜，當局並未公布財政政策具體細節。

據《彭博》報導，IG Asia Pte 市場策略師 Jun Rong Yeap 表示，北京一直處於較被動的政策模式，美國關稅計畫帶來的不確定性，導致決策官員難以作出任何承諾。