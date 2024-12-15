信驊家庭日每位同仁加發6萬元 宣布進駐亞灣區設立研發中心

鉅亨網記者魏志豪 台北 2024-12-15 13:27

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信驊 (5274-TW) 昨 (14) 日歡慶 20 週年暨家庭日，董事長林鴻明致詞表示，感謝所有一路走來陪伴公司打拚的員工及眷屬，當場宣布每位同仁加發新台幣 6 萬元，期盼大家一同迎向下個 20 年，再創高峰，同時也宣布進駐高雄市亞灣區北側的香蕉碼頭設立研發中心，作為南向拓展的基地。

信驊昨日偕同員工眷屬南下高雄舉辦兩天一夜慶祝旅遊，林鴻明致詞表示，未來信驊將持續秉持立足雲端企業應用及智慧 AV 解決方案兩大領域的領導地位而努力。

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信驊今年五月與高雄市政府簽定南進高雄合作備忘錄 (MOU)，南下成立新營運據點，林鴻明也藉著在高雄歡慶二十週年的同時，正式宣布確定進駐高雄市亞灣區北側的香蕉碼頭設立研發中心，作為南向拓展的基地。

信驊新基地除了規畫建立 Cupola360 全景影像技術產品應用展示中心，以持續推動智慧城市遠端巡檢，未來也將在此擴建研發設計以及測試驗證團隊，強化公司研發技術能力。

董事長林鴻明表示，信驊過去長期在新竹深耕，也深感有責任幫助南北科技產業平衡發展，公司對於高雄市半導體產業發展以及整體投資環境相當有信心，未來也將借重高雄在地優秀半導體及 IC 設計技術人才，推動在南台灣的技術發展，持續強化產業競爭力。

高雄市長陳其邁致詞時表示，感謝信驊看好高雄，未來信驊相關 360 度影像處理技術搭配亞灣驗證場域，並結合在地業者合作，在交通、觀光、災防、產業運營管理等領域將有更多元的智慧發展應用，助高雄於高科技發展之路不斷向前，更成為高雄智慧城市的重要夥伴。