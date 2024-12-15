OTC指數今年漲幅遠遜大盤 法人：中小型股明年具補漲契機
鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-12-15 10:50
今年統計至 12 月 13 日，櫃買指數僅上漲不到 1 成，遠遜於加權指數同期將近 3 成的漲幅，不過，展望 2025 年，法人認為，中小型股有望受惠於 AI 趨勢外溢而有所表現，根據歷史統計，中小型股對於獲利外溢效應的多頭走勢，往往會出現延遲反映，眼見明年全球半導體出貨量持續大增，搭配 AI 新一代晶片的升級，可望挹注相關零組件供應鏈股價表現。
PGIM 保德信中小型股基金經理人杜欣霈表示，AI 龍頭股輝達在 2024 年國際電子元件會議揭示未來的 AI 晶片設計願景，下一代 AI 加速器打算整合矽光子與創新 3D 堆疊技術，預期新設計有望於 2028 年至 2030 年商業化，雖然矽光子概念股已提前於下半年來大展多頭，但看好產業位於成長趨勢，類股整體長線仍正向看待。
不過，杜欣霈提醒，由於明年 1 月川普將重返白宮，回顧之前川普就任美國總統期間，全球股市多次受到震盪洗禮，包括美中貿易戰、美中科技戰等衝擊影響，預期未來川普的關稅政策不確定性將再度牽動市場投資情緒，特別是針對中國與科技管制等，因此，明年選股除了考量企業獲利成長性外，亦須將產業潛在關稅衝擊及轉嫁能力納入考量。
至於年底前的台股表現，杜欣霈認為，根據歷史數據統計近 20 年，每當 11 月指數收黑，加權指數 12 月上漲機率超過九成，且歷年美國選舉年美股 12 月行情偏多機率高，在美股多頭加持，搭配目前盤面類股良性輪動，預期指數短線震盪整理後，仍有機會再度走揚。
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