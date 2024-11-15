信驊Q4營收優預期 明年AI伺服器加持營運更好

鉅亨網記者魏志豪 台北 2024-11-15 19:48

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BMC 大廠信驊 (5274-TW) 今 (15) 日舉辦 20 周年活動，董事長林鴻明表示，今年第四季受惠中系客戶提前拉貨，營收可持平上季，優於先前預期，展望明年，受惠 AI 伺服器需求持續強勁，營收表現會比今年更好。

細分伺服器市場，林鴻明說，今年通用伺服器市場需求成長非常快，信驊累計前十月相關業績成長 100%，明年依據客戶回饋，整體通用伺服器需求大致持平今年，主要因今年基期較高，明年在 AI 伺服器快速成長下，會壓抑通用伺服器需求。

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AI 伺服器市場方面，林鴻明看好，明年是更好的一年，很多客戶在 AI 伺服器的資本支出增加，現有產品 AST2600 佔整體營收比重也會從今年的 60% 提升至 80-85%，也持續跟客戶合作下世代產品。

林鴻明預期，信驊明年受惠 AI 伺服器需求成長，今年 AI 伺服器佔營收約 15%，明年應該上看 20-25%，也預期未來幾年 mini BMC 比重會比現在來的更高。

針對今年推出的新品 AST2700，林鴻明補充，該產品會沿用 12 奈米，目前客戶反應非常好，也領先業界發布，預計明年送樣給客戶，最快將在 2026/2027 年放量貢獻營收。