中鋼53週年廠慶 董座：鋼市瞬息萬變「速度」是創造獲利關鍵

鉅亨網記者彭昱文 台北 2024-12-15 18:31

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中鋼 (2002-TW)14 日在小港廠行政區舉辦 53 週年廠慶活動，以「舞動中鋼 閃耀光彩」為主軸，董事長黃建智致表示，面對未來瞬息萬變的鋼鐵市場，將持續推動「二軸三轉」策略，並以「速度」搶得市場先機。

黃建智致詞時指出，感謝每位同仁無私的投入，讓中鋼能夠持續改變、突破及成長，所有同仁都是最重要的力量，他也以世界棒球 12 強賽為例，中華隊雖然一開始不被看好，但藉由完整情蒐分析、球員調度果斷靈活及全隊上下彼此信任，Team Taiwan 以團隊精神突破極限，摘下久違的世界冠軍。

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黃建智形容，當今的鋼鐵市場就像一場喘息時間短，且局勢快速變化的棒球比賽，面對瞬息萬變的市場及強大的競爭對手，其中逆勢取勝的關鍵正是「速度」，只有公司具備夠快、夠積極的應變能力，才能預判形勢並搶先一步行動，為公司創造更多的獲利機會。

黃建智認為，公司營運有如一支專業且隊員們各司其職的棒球隊，也勉勵全體同仁以 Team Taiwan 精神，打造快又強的團隊協作，在關鍵的一局發揮最大戰力，推動中鋼邁向新的高峰。