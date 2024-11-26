信驊智慧巡檢方案獲青睞 導入工業富聯越南燈塔工廠

鉅亨網記者魏志豪 台北 2024-11-26 17:42

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信驊 (5274-TW) 今 (26) 日宣布，子公司酷博樂攜手鴻海 (2317-TW) 旗下工業富聯，在越南北江廠成功部署 Cupola360 智慧巡檢方案，該廠近日也榮獲世界經濟論壇 (WEF, World Economic Forum)「燈塔工廠」認證，成為越南首座燈塔工廠。

信驊指出，此次是繼 2023 年公司參與打造全球首座 AI 伺服器燈塔工廠桃園南青廠後，再次以 Cupola360 全景視覺遠端管理技術，協助鴻海北江廠成為越南全國首座燈塔工廠，進一步展現該技術在智慧製造中的卓越價值。

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信驊 Cupola360 智慧巡檢方案運用獨家專利全景拼接技術，為越南北江廠提供 720 度無死角的即時監控管理。透過沉浸式視覺化管理系統，管理團隊可遠端完成巡檢、異常排查及虛擬導覽，而無需親臨現場。該技術還整合了第三方 AI 分析系統，能即時偵測異常並自動通知管理者，協助快速應對挑戰。

信驊指出，此解決方案顯著減少企業對傳統 SCADA 系統的依賴，有效減少交通移動的碳足跡，積極協助企業達成 ESG 減碳目標。

信驊營運長謝承儒表示，越南作為開發中國家，沒有大量傳統設備的包袱，新建的工廠也無須汰換舊有系統，所以能迅速引進最先進的科技，提升產業地位及競爭力。透過最新的全景視覺技術，不但大幅降低傳統攝影機所需的高 AI 運算成本，還能符合當前主權 AI (Sovereign AI) 的趨勢，讓企業擁有 AI 自主升級的彈性。

同時，企業無需依賴傳統攝影機業者，即可進行 AI 技術的自主開發，從而達成彎道超車，公司將結合主權 AI 的 Cupola360 智慧巡檢技術導入越南北江廠，不僅展現了全景視覺管理技術的巨大潛力，也為製造業的遠端 AI 管理樹立了新標準。

該廠區在大規模應用 AI 和自動化技術後，顯著提升了生產效率。根據世界經濟論壇的評價，該廠成功將勞動生產力提升 190%，準時交貨率提高至 99.5%，並有效降低 45% 的製造成本。此成果顯示，數位化管理與永續發展能夠協同推進，並為其他跨國生產基地提供了寶貴的借鑒經驗。

越南北江廠發展策略負責人王全成，以其實際操作經驗表示，透過 Cupola360 全景技術與 AI 分析的結合，工廠實現全廠區的透明化數據管理與智慧遠端監控，使管理團隊能迅速發現問題並即時解決，大幅提升決策效率及整體營運效能。

根據世界經濟論壇的定義，「燈塔工廠」稱號代表了全球智慧製造和數位化營運的最高水準，獲選企業需通過多項嚴謹指標的評估，除了展現創新技術的整合能力，更體現企業對永續發展的承諾。