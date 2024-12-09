鴻海與渣打簽署22億元綠色貸款 打造高雄電池中心綠建築

鉅亨網記者彭昱文 台北 2024-12-09 15:40

‌



鴻海 (2317-TW) 子公司揚信科技與渣打銀行今 (9) 日宣佈，完成 22 億元、2 年期綠色貸款 (Green Loan)，此筆綠色貸款將被專用於揚信科技的高雄電池中心綠建築專案。

揚信科技打造的高雄電池中心聚焦在生產電動車鋰電池，不僅展現了清潔交通與綠色建築的有機結合，也對聯合國永續發展目標 (UN Sustainable Development Goal，SDG) 的 SDG 11 永續城市和社區以及 SDG 13 氣候行動做出積極貢獻。

‌



同時，此筆貸款也依循綠色貸款原則 (Green Loan Principal，GLP) 和渣打銀行的綠色和永續產品框架 (Green and Sustainable Product Framework，GSPF) 中的各項要求，以落實彼此的永續發展承諾。