鴻海與渣打簽署22億元綠色貸款 打造高雄電池中心綠建築
鉅亨網記者彭昱文 台北 2024-12-09 15:40
鴻海 (2317-TW) 子公司揚信科技與渣打銀行今 (9) 日宣佈，完成 22 億元、2 年期綠色貸款 (Green Loan)，此筆綠色貸款將被專用於揚信科技的高雄電池中心綠建築專案。
揚信科技打造的高雄電池中心聚焦在生產電動車鋰電池，不僅展現了清潔交通與綠色建築的有機結合，也對聯合國永續發展目標 (UN Sustainable Development Goal，SDG) 的 SDG 11 永續城市和社區以及 SDG 13 氣候行動做出積極貢獻。
同時，此筆貸款也依循綠色貸款原則 (Green Loan Principal，GLP) 和渣打銀行的綠色和永續產品框架 (Green and Sustainable Product Framework，GSPF) 中的各項要求，以落實彼此的永續發展承諾。
鴻海高雄電池中心綠建築專案則將透過臺灣建築中心推出的「生態、節能、减廢、健康」(EEWH) 的認證，或遵循美國綠建築協會推出的「能源與環境設計先導認證」(LEED) 為準則，預計取得黃金級或以上的認證。
揚信科技總經理梁立信表示，在打造台灣綠色能源產業鏈的過程中，透過綠色貸款，同時為員工提供更友善、更環保的工作環境，進一步落實集團「EPS+ESG＝永續經營」的理念。
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