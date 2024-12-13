五大發卡行11月刷出2740億元 中信銀連7月蟬聯「刷卡王」

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-12-13 21:58

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國內前五大發卡行公布 2024 年 11 月最新刷卡統計，受惠雙 11 購物節、年底聚餐旺季及世界棒球 12 強帶動日本旅遊消費，五大發卡行 11 月合計刷出 2740.86 億元，中信銀以簽帳金額 676.32 億元，連續 7 個月穩居「刷卡王」寶座，玉山銀則以近 10.2 萬張發卡量，連續 4 個月勇奪「發卡王」。

觀察五大發卡行 11 月刷卡情形，根據統計，中信銀信用卡簽帳金額以 676.32 億元穩居第一，國泰世華銀 641.66 億元居次，第三至五名依序為北富銀 530.61 億元、玉山銀 464.18 億元、台新銀 428.09 億元。

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至於發卡量方面，玉山銀蟬聯發卡王寶座，11 月持續突破 10 萬大關，達 10.17 萬張，中信銀以 7.45 萬張位居第 2，第三至五名依序為台新銀 5.63 萬張、國泰世華銀 5.1 萬張、北富銀 4.68 萬張。

中信銀指出，今年 11 月信用卡簽帳金額為 676 億元，前 11 個月合計為 7332 億元創下歷年新高紀錄，年增 8%，主要為民眾出國旅遊及外出用餐購物需求增加，帶動海外消費、旅遊、餐飲、超商 / 超市等消費金額成長。

國泰世華銀則表示，11 月雙 11 網購及百貨週年慶民眾購買力強，加上世界棒球 12 強帶動一波日本旅遊消費增加，11 月信用卡刷卡金額達 641 億元，年成長 12%，全年累計至 11 月總簽帳金額 6908 億元，整體簽帳表現優於去年同期。其中，CUBE 為卡友主力消費用卡，占比逾 7 成。

北富銀表示，11 月單月刷卡量 531 億元，與去年同期相當，較上月增加 13 億元，主要成長貢獻來自雙 11 網購消費，熱門消費場域包括電商網購及量販超市，二大類別消費占比近 35%。其中，好市多卡因卡量帶動整體刷卡量占最大宗。

北富銀 11 月發卡量約 4.7 萬張，發卡主要貢獻來自 Costco 聯名卡，累積發卡量約 240 萬卡；第二名是 J 卡，累積發卡量近 215 萬卡；第三名則是富邦 momo 卡，累計發卡量約 110 萬卡。

玉山銀指出，信用卡業務持續穩定增長，流通卡數 749 萬張，月增 2.3 萬張，有效卡數為 495 萬張，月增 3.4 萬張。本月新發卡數約為 10.2 萬張，主要發卡動能來自玉山 Unicard、熊本熊卡、U Bear 卡等。

玉山 11 月單月及年度累積簽帳金額持續創下新高，11 月市場主要的簽帳來源包括 ITF 台北國際旅展帶動旅行社、航空及線上旅遊業者平台簽帳金額成長及雙 11 購物節、百貨週年慶檔期，接下來，玉山也針對即將到來的雙 12 購物節與過年春節檔期，推出一系列玉山卡專屬滿額活動，持續衝刺刷卡量。

台新銀 11 月簽帳金額 428 億元，改寫歷年同期新高，年增 5%，主要動能來自海外、旅遊及餐飲消費成長。與 10 月相比，因入帳天數少 2 天，單月刷卡額月減近 9%。