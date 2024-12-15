【量大強漲股整理】12月作夢行情，未來關注那些事件?基本面如何選股?

鉅亨研報 2024-12-15 10:00

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觀察三大法人今天籌碼動向，外資賣超 40.33 億 元，投信買超 24.94 億元，自營商賣超 87.91 億元，三大法人合計賣超 103.3 億元 ，其中，外資連賣四日 ，投信連買三日，自營商則由買轉賣

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美國 11 月生產者價格指數（PPI）年增 3%，創下 2023 年 2 月以來新高，月增幅達 0.4%，主要由食品價格上漲推動，此數據顯示通膨壓力回升，可能遠離聯準會設定的 2% 目標，受此影響，美國國債殖利率攀升，美股四大指數全數收跌，道瓊工業指數連跌六日，當日下挫 0.53%，Nasdaq 指數跌 0.66%，標普 500 指數跌 0.54%，費城半導體指數下跌 0.91%，個股表現方面，(AVGO-US) 博通因 AI 收入大幅增長及樂觀財測，盤後股價大漲超過 10%，雖然 FED 降息預期降溫，但 Fedwatch 數據，12 月降息 1 碼，機率為 96.4%，也是超過九成以上，靜待未來下周 12/19 利率決策會議；台股方面早盤受國際壓力影響開低，加權指數一度下探 22,920 點，跌幅超過 120 點，然而，隨著權值股如 (2330-TW) 台積電及航運三雄的穩盤，指數成功翻紅，站回 23,000 點之上，加權指數今日小幅震盪，終場下跌 26.32 點，收在 23020.48 點，成交量來到 3426.58 億，雖然今天下跌不過收紅 K 棒，開低震盪走高，投信持續買超，外資小幅減碼，即將進入耶誕節，內資主導集團作帳下，個股將有機會表現!

權值股方面，(2330-TW) 台積電，上漲 0.47%，收在 1065 元，台積電昨日進行除息，再度上演「秒填息」的強勢表現，根據外媒報導，蘋果正積極擴展 AI 生態系，計劃與博通攜手合作開發 AI 晶片，並採用台積電的 3 奈米製程，目標於 2026 年開始量產，法人分析，蘋果此舉旨在降低對輝達的依賴，進一步強化其 AI 技術自主性，展望 2025 年台積電仍樂觀看待；(2317-TW) 鴻海，下跌 1.06%，收在 186.5 元，鴻海 11 月營收達 6725.85 億元，創下歷史同期新高，顯示其在全球市場的穩健表現，展望未來，預計 2025 年起，鴻海作為主要供應商將受惠於 GB200 伺服器的需求將快速增長，蘋果手機的年成長態勢，也為鴻海提供穩定的營收來源；(2454-TW) 聯發科，上漲 2.17%，收在 1410 元，繼 5G 旗艦晶片「天璣 9400」大獲市場好評後，傳出將再度推出高階晶片「天璣 8400」，據了解，「天璣 8400」採用台積電 4 奈米製程生產，此舉不僅進一步拓展聯發科的高端市場版圖，也為台積電先進製程接單注入新動能，市場消息指出，中國大陸手機品牌紅米的 Turbo 4 將成為天璣 8400 的首發機型，預計於本月 23 日正式亮相，有分析認為，此新品發表可能引發新一波拉貨潮，為聯發科與台積電的業績帶來雙重利多。

強勢股方面， 營收三增股，持續表現；11 月營收月增、年增、累計前十一月年增率，加持著上市櫃公司十一月營收已全數公告，AI- 族群仍是市場資金的關注焦點，A I 族群營收表現亮眼 => 尤其在 ChatGPT 掀起 AI 應用風潮後，AI 相關個股受到高度關注

高階基材 CCL，(2383-TW) 台光電， 11 月營收突破 60 億元，在 2024 年前三季營收及稅後純益都已超過公司史上的任何年度，前三季稅後純益 69.31 億元，年增 97.87%，每股純益 20.14 元，並將投資百億元在台擴廠，股價再創歷史新高，來到 600 元大關；

IC 設計 (5269-TW) 祥碩，今日收盤改寫新高，來到 1925 元大關，11 月合併營收 6.41 億元，創近 3 個月以來新高，MoM +2.86%、YoY +42.15%，雙雙成長、營收表現亮眼；累計 2024 年 1 月至 11 月營收約 74.45 億，較去年同期 YoY +29.72%

網通【2345 智邦】:11 月合併營收為 125.49 億元，連 4 月創歷史新高月增率 OM+15.31％，YOY+83.19％，累計年前 11 個月合併營收為 948.84 億元，較去年同期成長 24.42％，激勵股價持續創高

蘋果升級 AI 功能的消息持續推升蘋概股，(3008-TW) 大立光小漲 0.4%，最高至 2,580 元，(3019-TW) 亞光大漲超過 6%，(2454-TW) 聯發科上漲 2.17%，(4966-TW) 譜瑞 -KY 漲幅超過 4%，(2379-TW) 瑞昱上揚 1.71%，AI 晶片需求增長推升 (3661-TW) 世芯 -KY 漲 5.65%，最高 2920 元，

（NVDA-US）輝達，執行長黃仁勳看好機器人前景，認為【機器人技術】將成為下一波科技浪潮，繼先前在法說會時提及「機器人未來有數兆美元商機」之後，日前再度釋出最新觀點，點名未來僅【汽車】、【無人機】及【人形機器人】，這三種機器人有望實現大規模生產。

(3019-TW) 亞光；上漲 +6% 以上，來到 128 元大關；11 月營收為 21.09 億元，月增 2.2%，年增 23.94%；累計前 11 月營收為 209.02 億元，年增 28.6%，已超越 2023 年全年，主要受惠庫存去化完畢、多元應用產品效益及客戶需求帶動，今年 EPS(Q1~Q3)=4.45、去年 EPS=2.78，符合佳螢所說的選股條件後

就噴出大漲! 就是最大的受惠者，機器人眼睛之稱的他，股價再創波段新高! 佳螢也早早領先預告在前面。

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文章來源: 摩爾投顧莊佳螢分析師