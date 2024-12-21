利率連3凍、統一成網家最大股東、鴻海停手收購日產 本周大事回顧

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-12-21 10:40

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央行周四 (19 日) 召開第三季理監事會議，維持政策利率不變，連 3 凍；網家周四通過私募普通股案，統一成最大股東；根據外媒周五 (20 日) 報導，鴻海收購日產汽車股權踩煞車，以下為本周大事回顧：

〈央行理監事會〉如市場預期利率連 3 凍 打房按下暫停鍵

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中央銀行周四 (19 日) 召開第三季理監事會議，維持政策利率不變，重貼現率、擔保放款融通利率和短期融通利率分別為 2%、2.375% 和 4.25%，符合市場多數預期，也並未再調升新台幣存款準備率、未再進一步推出打房措施。

此外，央行並未再度祭出打炒房措施，楊金龍說明原因是「市場預期心理下來，已有初步效果」，且「大象轉身時要慢慢地轉，否則很危險，一跌倒就爬不起來」，但強調，央行「很 serious」，將持續審視各銀行自主管理不動產貸款具體改善方案的情形，「會用專案金檢方式去看各銀行是否有缺失」。

統一成網家最大股東 將拿下 2 席董事 詹宏志：業務上各自獨立

網家股臨會周四 (19 日) 通過私募普通股案，將引入統一成為持股 30% 的最大股東，預計以不低於參考價 80% 的價格來進行後續工作，市場預期網家約可取得約 15-20 億元的資金挹注。

董事長詹宏志表示，「統一企業是我個人交往已久也仰慕已久的企業，很高興有這樣的股東加入」，但業務上還是各自獨立。

傳鴻海與雷諾討論後暫時停手收購日產

根據彭博周五 (20 日) 援引知情人士消息報導，鴻海 (2317-TW) 收購日產汽車 (Nissan Motor Co.) 股權大踩煞車，該公司派出的代表團與日產大股東雷諾汽車 (Renault SA) 在法國會面後做出暫停收購的決定。目前還不清楚鴻海與日產是否已進行討論或遭拒絕，但考慮到兩家日企之間的密切關聯，鴻海可能無法在收購戰中出價或智勝本田汽車。

華航將重砸 3800 億元 大手筆買 20 架旗艦客機、4 架貨機

華航 (2610-TW) 周四 (19 日) 召開董事會，通過 20 架旗艦廣體客機引進計畫，包括 10 架空中巴士 A350-1000 客機、10 架波音 777-9 客機，另有 4 架 777-8F 貨機，預計交易總額在 118.56 億美元下 (約新台幣 3850 億元)，新機隊預計自 2029 年開始交付，未來將投入北美和歐洲長程客運及貨運航線服務。

鄉林賴正鎰宣布布局台北市 1.1 萬坪超大規模都更案

上市建商鄉林 (5531-TW) 周三 (18 日) 宣布將啟動台北大規模的都市更新案「中山．新松町新城計畫」，同時，對於 2025 年房市走勢，鄉林董事長賴正鎰指出，房屋造價整個成本維持高檔，建商現在的獲利走低，比起科技業還艱苦，台灣央行第 7 波打炒房後，預期 2025 年房市將會量縮 3 成左右，而蛋黃區的房價仍將持穩，蛋白區有機會稍做修正。

緯創董事會通過美印越 4 項海外投資 總金額逾 32 億元