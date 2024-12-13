〈日股收盤〉日經終結連四紅 回吐部分漲幅

鉅亨網編輯林羿君 綜合報導 2024-12-13 15:19

‌



由於中國中央經濟工作會議沒有驚喜，亞洲股市普遍走疲，日本股市週五 (13 日) 開低後，獲利了結賣壓而擴大跌幅，日經 225 指數(NKY) 最終收跌 378.7 點或 0.95%，報 39,470.44 點，幾乎回吐昨日漲幅，並終結連四紅。

東證指數 TOPIX(TPX) 指數收跌 26.47 點或 0.95%，報 2,746.56 點。

‌



權值股迅銷下挫 2.26%，索尼下跌 3%，成為壓盤重心，軟銀也走低 0.16%。

半導體類股漲跌互見，愛德萬測試飆漲 5.81%，東京威力科創大跌 3.11%，DISCO 下跌 1.24%，雷泰光電下跌 1.48%。

消息部分，日本央行發布最新季度短觀報告，第四季大型製造業景氣指數為 14，較第三季的 13 有所上升，市場預測中位數為 12。顯示日本商業信心略微改善。

短觀報告備受日本央行關注，是在 12 月 19 日利率決定前將仔細研究的最後一批主要國內數據。這一結果表明日本經濟的發展符合日本央行的預測，是進一步升息的條件。