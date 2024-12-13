中美晶澄清並未強制員工特休 徐秀蘭將親上火線說明

鉅亨網記者魏志豪 台北 2024-12-13 13:23

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中美晶澄清，宜蘭廠於 12 月 11 日召開之勞資會議，主要目的是為了與員工代表充分溝通宜蘭廠太陽能電池生產線目前的營運狀況，並共同討論生產線的未來規劃。相關措施為勞資會議的討論議案，並未作成決議，亦無要求員工強制特休之情形。

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中美晶旗下包含半導體、車用及再生能源三大事業體，宜蘭廠太陽能電池業務的營收佔公司整體合併營收比例不及 2%，此次生產線的調整並不會對公司的整體營運造成重大影響。