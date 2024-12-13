中美晶澄清並未強制員工特休 徐秀蘭將親上火線說明
鉅亨網記者魏志豪 台北 2024-12-13 13:23
中美晶 (5483-TW) 旗下宜蘭電池廠傳出擬強制員工特休，公司澄清，宜蘭廠於日前召開的勞資會議，相關措施皆為討論議案，並未做成決議，也未要求員工強制特休，董事長徐秀蘭也預計在下午一點半召開記者會，親上火線說明。
中美晶澄清，宜蘭廠於 12 月 11 日召開之勞資會議，主要目的是為了與員工代表充分溝通宜蘭廠太陽能電池生產線目前的營運狀況，並共同討論生產線的未來規劃。相關措施為勞資會議的討論議案，並未作成決議，亦無要求員工強制特休之情形。
中美晶旗下包含半導體、車用及再生能源三大事業體，宜蘭廠太陽能電池業務的營收佔公司整體合併營收比例不及 2%，此次生產線的調整並不會對公司的整體營運造成重大影響。
中美晶對於台灣製造的高品質高效率的太陽能電池還是深具信心，目前除了期望台灣太陽能案廠可以盡快恢復成長動能之外，也繼續積極 開發海外的太陽能市場訂單中，期望台灣太陽能電池能繼續在海外市場成長茁壯。
中美晶今日股價受此消息影響，股價重挫一度亮燈跌停，環球晶 (6488-TW) 也下挫 3%，其他如台特化 (4772-TW)、朋程 (8255-TW)、茂矽 (2342-TW) 也有 2-4% 的跌幅。
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