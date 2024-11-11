守護海洋 康芮颱風後臺鹽通霄志工隊啟動淨灘

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-11-11 10:00

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臺鹽 (1737-TW) 通霄志工隊於 11 月 8 日辦理淨灘活動，由通霄精鹽廠廠長劉鴻泉率領近 260 位臺鹽志工共襄盛舉，志工們由通霄精鹽廠廠區出發，沿著通霄近海海堤，撿拾康芮颱風過後留下的海洋廢棄物、垃圾，以行動守護海洋環境。

臺鹽表示，此次淨灘活動邀請經濟部水利署第二河川分署、苗栗縣政府環境保護局、海巡署中部分署第三岸巡隊白沙屯安檢所、賀桃投資控股股份有限公司等單位共同響應，眾人齊心，讓海岸線回歸整潔。

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臺鹽公司致力參與公益，分別組織北、中、南志工大隊，位於台南總公司的南部志工大隊，已數度舉辦一日志工、捐血等活動，並積極參與台南市政府主辦的淨灘活動。本次臺鹽中部的通霄志工大隊再次舉辦淨灘活動，邀請地方團體擴大行動規模，身體力行實踐永續作為。

臺鹽董事長丁彥哲表示，1975 年臺鹽公司仍屬國營時期，政府即選定全台最乾淨通霄海域興建通霄精鹽廠，汲取台灣海峽離岸 1580 米遠、12 米深海水，運用離子交換膜電透析技術產製民生用鹽、水等核心產品，長期樹立純淨、可靠的品牌形象，穩居市場領導地位。臺鹽通霄精鹽廠發起淨灘維護環境，促進友善社區共好，同時善盡企業社會責任。

臺鹽表示，臺鹽公司關注環境議題，陸續從產品、志工、教育、環境、能源等多面向，實踐永續作為，如台塩海洋鹼性離子水瓶身採 25%rPET 再生料、台塩海洋純水推無瓶標版。另臺鹽公司較法規提前 3 年，於 2022 年即導入組織型溫室氣體盤查計畫，並選定特級碘鹽、台塩海洋鹼性離子水、關鍵錠 PLUS 等 7 款核心產品導入碳足跡盤查及碳標籤申請。對內，臺鹽持續深化永續布局，對外，則透過觀光園區向旅客推廣環境永續理念。