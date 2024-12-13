〈宜進集團法說〉中國、越南低價競爭衝擊 紡織本業明年保守

鉅亨網記者彭昱文 台北 2024-12-13 16:54

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紡織廠宜進 (1457-TW) 今 (13) 日召開集團法說，公司表示，加工絲、化纖大宗產品市況受到中國及東南亞低價傾銷影響，明年紡織本業估不會有太大的成長、產能利用率短期則可望持平。

宜進表示，低價位、衣著用的大宗加工絲產品受到中國、越南、東南亞廠商低價競爭，國內廠商可以說是「被挨著打、節節敗退」，只能透過特殊產品、原料研發、技術合作殺出重圍。

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宜進表示，目前子公司宏洲 (1413-TW) 聚酯長纖維絲 (POY) 月產能達 7200 噸、但產出 4800 噸；另一子公司光明 (4420-TW) 生產人造纖維加工絲 (DTY)，假燃機台 19 台，目前平均開台數 11.4 台、平均月產量 1211 噸。

宜進工業織帶狀況則相對持穩，公司指出，工業織帶去年銷售創高，今年雖然沒有續創高，但狀況還是不錯，且毛利率維持近 20% 的水準。

宜進工業織帶主要應用在航空、運輸設備，市場包括美國、日本、法國等 14 個國家；宜進工業織帶去年銷售 1.57 億公尺、銷售金額 7.3 億元，今年前 10 月銷售 1.02 億公尺、金額 5.12 億元。