進口太陽能模組衝擊 中美晶明年1月起與員工協調特休

鉅亨網記者魏志豪 台北 2024-12-12 18:11

‌



太陽能電池製造廠中美晶 (5483-TW) 今 (12) 日傳出強制員工特休 1 個月，公司回應，由於目前國內太陽能市況不佳，宜蘭電池廠整體稼動率低落，因此與產線員工協調，透過特休方式，因應市況不佳的衝擊。

業界指出，由於台灣太陽能案場因政治因素，送件審批進度緩慢，各地開工日遙遙無期，加上開放第三地模組進口，廠商以低價產品搶市，導致台灣本土模組業者營運艱困，連帶衝擊供應模組廠的電池業者，如中美晶等。

‌



中美晶今日遭爆料指出，由於明年農曆年後訂單量不足支撐整月上班天數，公司與員工協調，自明 (2025) 年 1 月起實施特休 1 個月，若年假不夠用，還要採「預支」方式處理，休假的人以半薪價計算，並要求一定職級以上人員減薪，希望能共體時艱。