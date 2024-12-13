優化無障礙金融 一銀新設5台容膝式ATM 184分行視障語音ATM安裝率100%

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-12-13 15:25

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第一銀行除全行 ATM 機型均符合輪椅友善規範外，今年更於總行營業部、中山分行、竹北分行、台中分行及前鎮分行新設 5 台「容膝式 ATM」，同時為友善視障民眾使用，全台 184 家分行都設有一臺「視障語音 ATM」，除提供提款、轉帳、餘額查詢及密碼變更外，於年底前將再新增現金存款功能。

第一銀行表示，為再精進友善金融服務，特邀請台灣障礙者權益促進會及台北市新活力自立生活協會不同障別需求的客戶，蒞臨中山分行參與「無障礙服務體驗活動」，以期透過使用者體驗回饋，優化無障礙金融服務。

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容膝式 ATM 於 ATM 機體前緣加裝具防窺功能的「無障礙輔助螢幕」，除了增加容膝空間，同時便利輪椅使用者近身操作並改善因螢幕角度反光問題，以提升操作便利性，近年第一銀行 ATM 已逐步汰換為鍵盤及出鈔口前移設計的機型，讓所有民眾都能便利操作；活動當天邀請重度肌肉萎縮症及視障體驗者，實際操作容膝式及視障語音 ATM，均得到正面評價，提升身障民眾金融友善便利性。

現場除了 ATM 外，參與者同時體驗第一銀行各項友善服務及設施，例如，迎賓專員提供諮詢、引導及預填表單服務，以及低式寫字檯、補摺機桌板延伸設計、擴視機及寫字板等，透過現場意見交流，參與者對這些充分考量各障別的貼心設計都給予高度肯定。