艾笛森參展建材展 首秀智能聲控與綠色照明技術

鉅亨網記者吳承諦 台北 2024-12-13 14:42

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LED 廠艾笛森 (3591-TW) 參加台北國際建築建材暨產品展，首度展示智能聲控技術與 ESG 綠色節標方案，展期自 12 月 12 日至 15 日，本次展會將著重展示智能家居、商業空間及專業工程應用的高效能照明產品。

艾笛森此次展出的產品線涵蓋具備 IoT 功能的智能聲控燈具、PIR 感應調光燈具，以及具備健康照明調光、調色功能與能效優化的 LED 照明燈具。這些產品除提升空間照明效果外，更能協助用戶實現節能減碳目標。

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艾笛森光電台灣區曾國峰經理表示，隨著建築工程與燈光設計日益重視能源效益和智能化，公司致力提供先進的 LED 光電技術，協助客戶打造更高效、健康且智能的照明系統。

在照明產品規格方面，艾笛森展出的高效平板燈採用低頻閃設計，閃爍百分比低於 2%，主打辦公室健康照明市場。這項技術特性反映出公司在照明健康效能方面的研發成果。