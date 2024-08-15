艾笛森車用產線Q3稼動率維持90%高檔 中國市場營收逐步推升

鉅亨網記者吳承諦 台北 2024-08-15 17:50

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LED 廠艾笛森 (3591-TW) 今 (15) 日舉辦法說會，表示會穩固照明 LED 成品市場，並持續擴張車用 LED 模組和成品端，表示車用產線稼動率達 90% 以上，且產品毛利率和價格較穩定，看好第三季及下半年發展。

談及中國車市競爭激烈，艾笛森表示，公司會審慎評估訂單的利潤、帳款，會挑選合乎公司能力的訂單，主要選擇中端或台資車廠作為合作對象，也讓公司在中國的營收逐步推升，並強調會將風險作為最優先考量。

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艾笛森說明，車用元件部分，第二季稼動率約為 90%，第三季相信能延續高檔。照明元件部分，成品以組裝為主，因此要提升產能，必須著重人力調度，而公司目前照明產線人員，並無太大更動。