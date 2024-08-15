艾笛森上半年EPS 0.51元賺贏去年 中國車用需求增帶動Q3營收

鉅亨網記者吳承諦 台北 2024-08-15 17:45

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LED 廠艾笛森 (3591-TW) 今 (15) 日舉辦法說會，由於中國車用市場需求增大，帶動第二季稅後純益年季雙增，每股純益 0.32 元，創自 11 年以來單季新高，並持續看好第三季。累計稅後純益 7237 萬元，年增 181.2%，每股純益 0.51 元，賺贏去年全年。

艾笛森第二季營收 6.6 億元，季增 24.0%，年增 40.0%；毛利率 25.1%，季減 0.2 個百分點，年增 26.1 個百分點；營業利益 4010 萬元，季增 78.6%，年增 418.4%；營益率 6.0%，季增 1.8 個百分點，年增 4.4 個百分點。稅後純益 4482 萬元，季增 62.6%，年增 242.6%，每股純益 0.32 元。

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艾笛森累計上半年營收 12 億元，年增 30.3%；毛利率 25.2%，年減 1.2 個百分點；營業利益 6256 萬元，年增 131.9%；營益率 5.2%，年增 2.3 個百分點；稅後純益 7237 萬元，年增 181.2%，每股純益 0.51 元。

艾笛森提到，LED 車用元件自 23 年開始逐季成長，主要銷售地區以中國大陸為主，由於電動車市場大，對於零件要求較低，需求量也水漲船高，帶動公司業績成長。

艾笛森說明，車用成品產線投入運營是在去年第三季末開始，至今年第一季稼動率仍不穩定，導致上半年毛利率下滑，不過到第二季產線已經逐步穩定，公司看好第三季稼動率持續穩定下可以帶動毛利率攀升。