艾笛森中壢新廠明年6月完工 車用、照明產品出貨提升至少2成

鉅亨網記者吳承諦 台北 2024-11-27 18:17

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LED 廠艾笛森 (3591-TW) 今日召開法說會，發言人許正典表示，因應客戶需求量提升，已購入中壢新廠，預計明年 6 月完工，而在歐美訂單需求強勁下，預計明年照明、車用產品的成品出貨成長幅度至少 2 成。

許正典指出，因應國際大廠對產線長度及規模的要求，目前既有廠房已無法滿足需求，因此購入中壢新廠，將於明年 6 月完工，而原中和廠區則將移入子公司艾特光電的車用產線，為未來產能擴充做準備。

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展望未來，許正典表示，雖然面臨產業傳統淡季，但基於車用產品需求穩定，在加上歐美訂單持續成長，照明、車用產品的成品出貨成長幅度至少 2 成，而照明、車用模組則大概有 10-20% 的出貨成長；且在稼動率提升下，有望帶動毛利率提升，對明年營運展望仍持樂觀態度。

許正典提到，艾笛森正積極布局照明及車用照明兩大市場，照明部分，主打歐洲市場的 ESG 綠能照明，期望透過環保節能概念開拓商機；而在車用產品部分，目前聚焦於霧燈、尾燈、水箱格柵燈及室內閱讀燈等產品，則以北美市場為主要目標，持續與國際大廠合作開發新產品。

許正典預計，艾迪森明年資本支出約 1 億元，除了中壢新廠的產線建置外，也將提升生產效能及產線自動化，並將考慮擴充車用產品產能。