華南金深耕ESG再鍍白金 榮獲TCSA台灣100大永續典範企業獎、永續報告白金獎
鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-12-13 11:22
華南金控 (2880-TW) 為回應社會大眾對於永續議題的重視，自 2015 年起即編製永續報告書，依循主管機關規範及國際永續報導準則等，將永續議題之成果完整揭露，並由第三方公正單位進行有限確信，以確保資訊正確性。華南金並於本月 11 日獲頒 TCSA 台灣企業永續獎之「台灣 100 大永續典範企業獎」，以及再次獲得永續報告類最高榮譽─白金獎，為其永續之道鍍上白金殊榮。
此外，華南金為強化永續資訊之易得及易讀性，除設立永續官方網站，使社會大眾更易查閱其永續發展相關資訊，並可自官網下載永續報告書 (網址：https://esg.hnfhc.com.tw/WebPortalESG/csr/annual.do#) 以達到資訊易得。在易讀性上，華南金永續報告書之數據統計完整揭露近 3 年資料，並增加圖表資訊呈現歷年變化趨勢，有利於讀者作資料分析及閱讀。
隨著 IFRS 永續揭露準則 S1、S2 的發布，永續資訊揭露的正確性與完整性受到高度重視，華南金表示唯有腳踏實地落實永續發展，持續發揮金融影響力，從自身落實到支持產業永續轉型，方能使永續之道上有更多的夥伴，一同走向永續共好的目標。
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