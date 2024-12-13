search icon



menu-icon
anue logo
熱門時事鉅亨號鉅亨買幣
search icon

台股

華南金深耕ESG再鍍白金 榮獲TCSA台灣100大永續典範企業獎、永續報告白金獎

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-12-13 11:22

cover image of news article
華南金控榮獲台灣企業永續獎之台灣100大永續典範企業獎、永續報告類-白金獎，由環境部部長彭啓明(左)頒獎，華南金控副總經理林貴姬(右)代表受獎。

華南金控 (2880-TW) 為回應社會大眾對於永續議題的重視，自 2015 年起即編製永續報告書，依循主管機關規範及國際永續報導準則等，將永續議題之成果完整揭露，並由第三方公正單位進行有限確信，以確保資訊正確性。華南金並於本月 11 日獲頒 TCSA 台灣企業永續獎之「台灣 100 大永續典範企業獎」，以及再次獲得永續報告類最高榮譽─白金獎，為其永續之道鍍上白金殊榮。

此外，華南金為強化永續資訊之易得及易讀性，除設立永續官方網站，使社會大眾更易查閱其永續發展相關資訊，並可自官網下載永續報告書 (網址：https://esg.hnfhc.com.tw/WebPortalESG/csr/annual.do#) 以達到資訊易得。在易讀性上，華南金永續報告書之數據統計完整揭露近 3 年資料，並增加圖表資訊呈現歷年變化趨勢，有利於讀者作資料分析及閱讀。


隨著 IFRS 永續揭露準則 S1、S2 的發布，永續資訊揭露的正確性與完整性受到高度重視，華南金表示唯有腳踏實地落實永續發展，持續發揮金融影響力，從自身落實到支持產業永續轉型，方能使永續之道上有更多的夥伴，一同走向永續共好的目標。 

文章標籤

華南金TCSA永續報告白金獎ESG共同推動CSR

相關行情

台股首頁我要存股
現貨鈀金969.5094-0.06%
華南金27.250.18%

相關權證

加權指數法興(購) 槓桿6.91
加權指數法興(購) 槓桿8.76
加權指數法興(售) 槓桿6.56
加權指數法興(售) 槓桿7.45

鉅亨贏指標

了解更多

#偏強機會股

偏強
華南金

80%

勝率

#波段上揚股

偏強
華南金

80%

勝率

#大戶買散戶拋

偏強
華南金

80%

勝率

延伸閱讀


Empty