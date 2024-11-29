中美晶旗下續興向CIP採購風電 成首家簽署離岸風電的售電業者

鉅亨網記者魏志豪 台北 2024-11-29 17:36

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中美晶 (5483-TW) 與旗下從事再生能源電力銷售之子公司續興今 (29) 日宣布，與哥本哈根基礎建設基金 (CIP) 旗下第五號旗艦基金 (CI V) 所投資開發之渢妙一期風場 (渢妙) 合作，由中矽晶與續興共同向渢妙採購離岸風電，創下台灣企業母公司偕同集團子公司共同採購離岸風電之首例，續興更為台灣首家參與簽署離岸風電企業購電協議之售電業者。

中美晶說，台灣位於副熱帶，夏季擁有充沛日照，冬季則有吹送至台灣海峽的東北季風，帶來強勁風力。渢妙一期風場位於台中市海域距岸約 35 公里處，規劃設置 33 座風力機組，以穩定綠電供給為第一要務。中美晶與續興掌握台灣的地理特性，致力於開發多元再生能源，除了太陽能之外，也藉由共同向 CIP 購買離岸風電、進一步擴大再生能源版圖。

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中美晶看好，多元的綠色電力組合結合夜間穩定供電的離岸風電與白天高效發電的太陽能光電，日夜互補不僅能滿足企業對穩定供電的需求，也可提升綠電佔比，為集團與供應鏈夥伴提供更多樣化且豐沛的綠電，藉以協助企業能源轉型並順利接軌國際淨零永續趨勢。

中美晶暨續興董事長徐秀蘭表示，續興致力於整合綠電買賣需求，為客戶提供靈活且多元的再生能源供應方案。此次透過購買離岸風電，未來將結合夜間穩定供電的離岸風電與白天高效發電的太陽能光電，不僅能有效協助企業提升再生能源的整體使用比例，還能加速推動能源轉型，全面滿足綠色供應鏈的需求。

CIP 亞太市場負責人暨渢妙風場董事長 Thomas Wibe Poulsen 指出，渢妙一期離岸風場是台灣第三階段區塊開發的標竿，不僅在工程設計與採購上已高度成熟、大幅超前同期案場，在國內外融資市場中亦獲得極高關注，體現供應鏈、銀行與政府對渢妙一期如期併網的信心與支持，這也是國內外標竿企業如中美晶集團購買綠電選擇渢妙一期的原因。