Robinhood明年將進軍亞洲 總部設於新加坡

鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2024-12-05 13:30

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美國線上券商 Robinhood Markets (HOOD-US) 執行長 Vlad Tenev 表示，公司明年將正式進軍亞洲，並將亞洲總部設在新加坡。

Tenev 周三 (4 日) 在紐約舉行的公司投資者日上說：「我們計畫很快為亞洲各地的客戶提供服務。」

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這家總部位於加州 Menlo Park 的公司宣布全球擴張計畫前，今年已進入英國，並為當地客戶提供其部分標誌性服務。

在過去的一年裡，Robinhood 一直在尋求在國際市場上的擴張，因為這家金融科技巨頭正在尋求本土市場以外的成長，因為在疫情引發的繁榮之後，本地交易活動已經減弱。

花旗分析師 Christopher Allen 在報告中指出，展望未來，Robinhood「已獲准擴大在英國的產品供應，且宣布計畫在新加坡開設亞太地區辦事處，並獲得該地區的經紀牌照」。

Robinhood 進軍亞洲之際，中國的老虎證券和富途控股有限公司等競爭對手正在國際擴張，因為它們在監管打壓後繼續從本土市場轉移。這可能會加劇該行業的競爭，證券行業已經在成本上漲中苦苦掙扎。

由於其全球財富中心的地位、穩定的法治和高效的政府，新加坡已成為這些線上經紀公司的首選市場。

Tenev 還表示，公司將擴大與特定活動 (甚至可能是體育比賽) 相關的合約產品，這些產品將以公司與今年美國總統競選相關的合約為基礎。