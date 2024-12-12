〈柏瑞投資展望〉迎接川政 柏瑞看好美元走強美股多頭 建議全球股債搭配資產配置

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-12-12 20:08

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2025 年全球將進入「川普 2.0」新時代，柏瑞投資今發表 2025 年投資展望，認為當前強勁的資本支出週期得以延續，美國經濟傲視群雄，但「川政」將衝擊非美市場，預期市場仍會以美國為中心，至於新興市場和歐元區將面臨諸多挑戰，建議彈性配置全球股票和債券來因應多變的市場環境和強化投組風險管理。柏瑞投資固定收益主管建議，對市場中性看法時，股債配置採六四比為宜。

柏瑞投信指出，美國受惠於生產力與勞動力的成長，促進低通膨的經濟增長，而貨幣政策將接續成為推動經濟的要角。中國也試圖運用多管齊下的激勵措施來阻止經濟衰退，這將支撐非美地區的增長。由於美國經濟展現長期韌性，加上高生產力持續改善，消除了通膨風險並加速經濟成長及企業獲利，因此關於硬著陸與軟著陸的討論現在可以告一段落，且預期美元仍將有走強空間。中性看法是股債六四比

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針對「川普 2.0」可能對股市帶來之影響，柏瑞投資全球多元資產投資組合經理 Benjamin Tsui 表示，川普的減稅政策將進一步推升企業獲利，使得市場再度看好美股。不過從評價面來看，大型股確實偏貴，相較之下，中型股評價面較具吸引力，且降息後令中型企業的融資成本下降，亦具有更高的獲利成長預期。此外，在貨幣寬鬆和金融監管可望鬆綁下，對於金融股獲利將有正面助益。

其他看好的股票市場，包括印度、台灣和英國股市，主要是這些地區持續提高生產力、進行核心投資，將帶動經濟進入結構性成長的領域。至於在全球固定收益市場的影響上，美國市場可能會出現過熱，非美市場則將面臨貿易政策的挑戰，使得非美市場的債券出現賣壓，但如果因此引發拋售，反而是為這些地區的債券創造買入的機會，例如相對看好亞洲的非投資級債仍位於投資甜蜜點。

柏瑞 ESG 量化債券策略投資顧問、柏瑞投資固定收益量化策略團隊主管 Haibo Chen 表示，由於固定收益資產與其他資產類別的相關度低，面對市場變化可能加劇的環境下，可透過全方位布局於各類固定收益資產來降低投組波動度。此外，透過柏瑞分別採用殖利率曲線模型、信用利差模型相結合的獨家量化模型，可尋求達成對於最合適多元風險因子之曝險、以及較佳預期風險調整後之報酬機會。

柏瑞投資固定收益量化策略團隊主管 Haibo Chen 進一步指出，全球投資級債受惠於較佳的企業體質、較長的存續期間，在聯準會降息循環的環境下，平均擁有較佳的表現空間，且高品質債券亦較能抵禦市場波動。此外，當前 ESG 投資級企業債殖利率仍位於近年來相對高點，且長期違約率較低，國際資金仍有望持續流入，未來價格仍有回升潛力。

另方面，柏瑞投資全球產業研究主管、柏瑞環球重點股票基金經理人 Robert Hinchliffe 表示，由於全球經濟成長差異化加大，隨著美股頻創新高，市場波動性也跟著創下歷史新高，如果投資人嘗試預測市場變化，出錯機率極高。如果採用獨特的生命週期分類研究 (LCR) 選股，不僅能辨識出遭到錯誤定價的好股票，還可建構出在任何總經環境下都能不受影響的投組。