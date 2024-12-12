鉅亨速報 - Factset 最新調查：福斯公司FLS-US的目標價調升至67.5元，幅度約3.05%
鉅亨網新聞中心 2024-12-12 22:15
根據FactSet最新調查，共10位分析師，對福斯公司(FLS-US)提出目標價估值：中位數由65.5元上修至67.5元，調升幅度3.05%。其中最高估值80元，最低估值60元。
綜合評級 - 共有13位分析師給予福斯公司評價：積極樂觀9位、保持中立4位、保守悲觀0位。
福斯公司今(12日)收盤價為61.4元。近5日股價下跌3.05%，標普指數下跌0.04%短期股價無明顯表現。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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