遠傳協助新竹市打造電動公車公共充電樁 提供綠色公車路線
鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-12-12 18:52
新竹市今 (12) 日宣布，全自動的先導公車將在明 (13) 日正式上路營運，路線行駛未來新竹輕軌紅線路網，搭配遠傳 (4904-TW) 協助打造的全台首座電動公車公共充電樁，提供零汙染的綠色公車路線。
首批啟用的兩處電動公車充電樁位在北大路與生醫園區，每站皆配置 4 槍 180kW 及 2 槍 120kW 的高效充電樁，並具備 3 槍同時充電的技術特性，能在短短 15 分鐘內完成公車快速充電，大幅縮短充電等待時間。
遠傳提到，電動公車充電樁已於 10 月完成建置，並提前完成了壓力測試，讓司機熟悉路線及電動公車的操作，並進行行車時間的測試。
遠傳過去在充電樁建置與維運擁有豐富經驗，包括辦公大樓、百貨商場，以及公有停車場等場域，已有數百支充電樁的建置實績，並提供 7x24 全天候維運服務。除了電動公車公共充電樁外，也為新竹市公有停車場陸續增設超過 200 支充電樁，將持續協助擴建電動公車充電樁，普及綠色公共交通網路。
- 安全可靠的多資產平台!靈活槓桿 免費模擬
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
上一篇
下一篇