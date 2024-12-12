遠傳協助新竹市打造電動公車公共充電樁 提供綠色公車路線

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-12-12 18:52

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首批啟用的兩處電動公車充電樁位在北大路與生醫園區，每站皆配置 4 槍 180kW 及 2 槍 120kW 的高效充電樁，並具備 3 槍同時充電的技術特性，能在短短 15 分鐘內完成公車快速充電，大幅縮短充電等待時間。

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遠傳提到，電動公車充電樁已於 10 月完成建置，並提前完成了壓力測試，讓司機熟悉路線及電動公車的操作，並進行行車時間的測試。