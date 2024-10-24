遠傳小金雞博弘年底掛牌上櫃 全力發展AI應用與亞太布局

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-10-24 18:36

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遠傳 (4904-TW) 旗下小金雞博弘 (6997-TW) 宣布已獲櫃買中心通過上櫃申請，預計最快年底正式掛牌交易，不僅為亞太業務注入新動能，也將全力發展 AI 相關應用。

博弘成立於 2006 年，主要提供公有雲平台的經銷、7x24 的維運託管、雲端解決方案、專業技術及相關雲端技術整合等服務。

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博弘 2023 年營收 47.49 億元，稅後純益 0.9 億元，每股純益 4.57 元；2024 年上半年營收 19.58 億元，稅後純益 0.76 億元，每股純益 3.78 元。

遠傳總經理、博弘董事長井琪指出，博弘不僅為遠傳大人物 (大數據、人工智慧、物聯網) 挹注雲端能量，也同步攝取遠傳數位轉型、深耕智慧資通訊的經驗。此外，博弘近幾年在香港、東南亞等地區耕耘有成，將持續積極布局亞太市場。