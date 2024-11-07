〈電信三雄財報〉遠傳Q3獲利31.6億元 EPS 0.08元 登8年同期新高
鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-11-07 18:35
遠傳 (4904-TW) 今 (7) 日召開法說會，受惠合併亞太電信綜效、iPhone 新機帶動用戶升級 5G，以及預付卡與漫遊業務持續升溫，第三季稅後純益達 31.6 億元，每股純益 0.88 元，登上 8 年同期新高。
遠傳第三季營收 247.4 億元，季減 0.9%，年增 6.5%，連續 16 季年增；EBITDA 91 億元，季增 1.8%，年增 12.7%，寫下歷史同期新高；稅後純益 31.6 億元，季增 1.6%，年增 11.7%，每股純益 0.88 元，除登上 8 年同期新高，且連續 2 季雙位數成長。
累計今年前三季營收 754.55 億元，年增 12.2%；EBITDA269.3 億元，年增 12.5%；稅後純益 91.87 億元，年增 10%，每股純益 2.55 元。
遠傳指出，第三季合併 EBITDA 及 EPS 皆超越財測目標，分別達到 102% 和 109%。此外，原預計合併亞太電信後第一年將帶入 30 億元的 EBITDA 合併綜效，提前於 9 個月超前達陣。
遠傳表示，合併亞太電信擴大經濟規模等綜效、用戶穩定升級 5G，2024 年前三季月租型用戶每月平均貢獻度 (ARPU) 及 5G 月租型用戶滲透率近 42%，皆持續穩居業界第一，帶動 2024 年前三季行動服務營收年成長率達 18%，為 2021 年第二季以來連續 14 季正成長。
另外，遠傳旗下小金雞博弘雲端 (6997-TW)9 月獲證券櫃檯買賣中心通過上櫃申請，最快將於年底正式掛牌交易，持續布局亞太市場，全力發展 AI 應用，並為「遠傳大人物」(大數據、人工智慧、物聯網) 注入新動能。
遠傳持續衝刺四大領域，包括永續智慧城市、智慧醫療、數位轉型、電信系統整合，在公部門和企業客戶強勁需求帶動下，2024 年前三季的智慧資通訊服務營收創歷史新高，合約金額年成長率持續達雙位數。
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