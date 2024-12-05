〈醫療科技展〉遠傳攜手微軟 助攻新光醫院打造全台首座「醫療永續雲」

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-12-05 16:49

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遠傳 (4904-TW) 與台灣微軟 (MSFT-US) 今 (5) 日於台灣醫療科技展共同宣布，與新光醫院啟動全台首座「醫療永續雲」，借助遠傳深耕微軟永續雲的經驗，三方攜手加速新光醫院邁向淨零碳排目標。

在 ESG 成為國際趨勢下，2023 年遠傳協助新光醫院三階段打造綠色機房，推動雙軸轉型，此次遠傳運用綠色智慧資通訊應用的科技力，以及自身導入永續雲的經驗，攜手微軟、新光醫院打造「醫療永續雲」，實現永續智慧醫院。

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遠傳與新光醫院於醫療科技展共同展示「醫療永續雲」實作，以微軟永續雲 No-code/Low-code(無程式碼 / 低程式碼) 平台為核心架構，將新光醫院最新年度碳盤查資料，快速導入系統中，可依照範疇一至三排放源、組織層級、月份等架構呈現，一目瞭然掌握碳排趨勢以制定減碳的優先順序。

遠傳總經理井琪說明，新光醫院所有醫療活動所產生的碳排，都能利用能源管理系統蒐集並運算出來，並透過生成式 AI 產出報告，協助醫院端規劃節能減碳。許多淨零應用的前提是已數位化，淨零與數位化相輔相成，而新光醫院在數位轉型走得比較快，因此可以說是水到渠成。

新光醫院院長侯勝茂表示，新光醫院一直致力於節能減碳，今年則新增碳盤查，包含範疇一至範疇三，並指出雖然做碳盤查的醫院不多，不過做了碳盤查可以減少能源浪費，展現新光醫院 ESG 的決心。

侯勝茂也指出，已與遠傳合作多年，新光醫院已完成數位轉型的資訊機房外遷，如今再進一步與微軟打造「醫療永續雲」，共同推動淨零碳排接軌國際，支持綠色醫療政策落地。

遠傳 2017 年協助新光醫院導入資訊系統轉置，整合門診、急診、住院三大系統，並建立平台，介接將近 100 套的資訊系統、醫療設備與儀器。

2022 年雙方攜手在帛琉打造「遠距醫療中心」將醫療資源書處國際。井琪說明，透過遠傳 5G 遠距診療平台與新光醫師連線，「網路取代馬路」遠距看診，且帛琉是友邦，對友邦伸出援手不是從利潤為出發點，但也不會虧本。