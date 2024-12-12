電支人氣王換人當！一卡通超車街口 總用戶數首破3000萬大關
鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-12-12 21:00
非現金支付社會來臨，金管會衝刺我國 2026 年交易筆數達 80 億筆、交易金額達 10 兆元，除信用卡外，近年蓬勃發展的電子支付，也是相當重要的一環。據統計，截至 2024 年 10 月底止，總用戶數首度突破 3000 萬大關，電支人氣王換人當，一卡通以 659.7 萬名用戶數超車街口支付的 658.7 萬人，不過，街口代收付金額仍居龍頭，10 月交易金額為 47.74 億元，全支付緊追在後。
金管會公布最新統計，截至今年 10 月底止，電子支付帳戶總使用者人數來到 3007 萬人，較上月增加約 27 萬人，呈現逐月增長。用戶數前三大電支業者依序為一卡通 659 萬 7430 人、街口支付 658 萬 7840 人、全支付 514 萬 9213 人。
若以用戶數成長速度來看，全支付單月大增 6.1 萬人來勢洶洶，其次為悠遊卡月增 5.4 萬人，第三名為一卡通 4.5 萬人。
據統計，10 月所有電支機構代理收付實質交易款項金額約 179.1 億元，較上月減少約 3.3 億元；以九家專營電支機構來看，代收付金額前三大仍為街口 47.74 億元、全支付 45.9 億元、一卡通 35.17 億元，排名並無變動。
進一步觀察單月代收付金額成長情形，全支付增速依舊強勁，月增約 2 億元，街口月增 1.57 億元居次，一卡通月增 1.1 億元居第三。10 月代收付金額衰退最多為愛金卡，月減 9.29 億元，悠遊卡亦下滑 1.22 億元。
截至 2024 年 10 月底止，共有 9 家專營電子支付機構及 20 家兼營電子支付機構 (含銀行及中華郵政股份有限公司)。
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