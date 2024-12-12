電支人氣王換人當！一卡通超車街口 總用戶數首破3000萬大關

非現金支付社會來臨，金管會衝刺我國 2026 年交易筆數達 80 億筆、交易金額達 10 兆元，除信用卡外，近年蓬勃發展的電子支付，也是相當重要的一環。據統計，截至 2024 年 10 月底止，總用戶數首度突破 3000 萬大關，電支人氣王換人當，一卡通以 659.7 萬名用戶數超車街口支付的 658.7 萬人，不過，街口代收付金額仍居龍頭，10 月交易金額為 47.74 億元，全支付緊追在後。