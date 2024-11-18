遠傳攜手微軟 助攻遠東集團實踐AI轉型

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-11-18 15:15

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遠東集團積極透過 AI 驅動企業轉型，並舉辦「2024 遠東集團企業 AI 轉型研討會暨實作營」，以「AI 驅動企業變革 高階主管的戰略指南」為主題，由遠傳 (4904-TW) 攜手微軟 (MSFT-US) 共同分享 AI 商務應用與企業轉型成功經驗，助力集團實踐 AI 轉型。

遠傳為台灣電信業唯一微軟授權解決方案合作夥伴 (LSP)，運用微軟 Microsoft 365 Copilot、GitHub Copilot、Copilot for Security 與 Azure OpenAI 服務，對內推動生成式 AI 的部署與運用，並透過高階經理人學習與大量使用 Microsoft 365 Copilot，鼓勵客服、業務、行銷、財務等各部門同仁，找出可運用 AI 解決痛點的場景，結合微軟 Power Platform 低程式碼 / 無程式碼 (Low-code/No-code) 開發工具，落實「白領賦能」。

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對外則結合自身實踐經驗，積極協助不同產業客戶善用 AI 轉型升級，提升營運效能並帶來嶄新的商業價值。

遠傳也攜手微軟打造台灣首場 Copilot 實作體驗營，協助集團企業高階主管將 AI 與日常工作更深度結合。遠傳內部除了高階經理人率先學習，並大量使用 Microsoft 365 Copilot，已逐步擴展至基層員工、開設一系列教育訓練。

根據遠傳內部效能評估調查，75% 使用者同意使用 Copilot 有助提高生產力，更有 85% 使用者同意有助於提高產出品質；以應用程式來看，對於效率提升最高的前三名應用分別是 Business Chat、Copilot in Teams 及 Copilot in Outlook。