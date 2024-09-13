燦坤搶先開設Apple Shop 3.0 看好iPhone 16新品旺到明年

鉅亨網記者吳承諦 台北 2024-09-13 11:44

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家電通路商燦坤 (2430-TW) 今 (13) 日在內湖旗艦店開設全台首家 Apple Shop 3.0，正式為新一代 iPhone 預購揭開序幕，燦坤資通訊事業部採購長陳柏蒼表示，隨著 iPhone 16 新品及新功能陸續推出，買氣可望延續至明年。

新店特色包括互動教學牆面，即時展示新品資訊，並提供專業銷售顧問服務。燦坤計劃未來在中南部再開設 3 至 5 家 Apple Shop 3.0，目標將現有 30 家 2.0 店升級為 3.0。

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對於即將在今晚開放預購的 iPhone 16 系列，陳柏蒼預期將掀起搶購潮，由於新機搭載 A18 晶片和嶄新外觀設計，加上 AI 功能將成為吸引消費者的亮點，依照往年慣例，預購在 30 分鐘內搶光。

此外，市場預期 Apple 可能於 10 月舉行第二場發表會，推出新款 iPad 等產品，再加上 Apple Intelligence 將於明年年初支援中文，陳柏蒼表示，隨著新品以及新功能更新，將為 Apple 產品銷售再帶來新一波動能。