燦坤搶先開設Apple Shop 3.0 看好iPhone 16新品旺到明年
鉅亨網記者吳承諦 台北 2024-09-13 11:44
家電通路商燦坤 (2430-TW) 今 (13) 日在內湖旗艦店開設全台首家 Apple Shop 3.0，正式為新一代 iPhone 預購揭開序幕，燦坤資通訊事業部採購長陳柏蒼表示，隨著 iPhone 16 新品及新功能陸續推出，買氣可望延續至明年。
新店特色包括互動教學牆面，即時展示新品資訊，並提供專業銷售顧問服務。燦坤計劃未來在中南部再開設 3 至 5 家 Apple Shop 3.0，目標將現有 30 家 2.0 店升級為 3.0。
對於即將在今晚開放預購的 iPhone 16 系列，陳柏蒼預期將掀起搶購潮，由於新機搭載 A18 晶片和嶄新外觀設計，加上 AI 功能將成為吸引消費者的亮點，依照往年慣例，預購在 30 分鐘內搶光。
此外，市場預期 Apple 可能於 10 月舉行第二場發表會，推出新款 iPad 等產品，再加上 Apple Intelligence 將於明年年初支援中文，陳柏蒼表示，隨著新品以及新功能更新，將為 Apple 產品銷售再帶來新一波動能。
燦坤看好新 iPhone 銷售，目標維持雙位數成長，陳柏蒼表示，市場數據指出 Apple 今年供貨量可能從去年 8200 多萬部增至 9000 多萬部，也看好帶動燦坤銷售表現。
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