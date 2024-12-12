【量大強漲股整理】特斯拉馬斯克刷新全球首富資產最高紀錄，未來主流呼之欲出?

鉅亨研報 2024-12-12 17:53

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觀察三大法人今天籌碼動向，外資賣超 15.65 億 元，投信買超 9.15 億元，自營商買超 8.65 億元，三大法人合計買超 2.14 億元 ，其中，外資連賣三日 ，投信連買二日，自營商則由賣轉買

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美國消費者物價指數（CPI）持續上升符合預期，強化聯準會（Fed）下週降息的機率，科技股大幅走揚，推動那斯達克指數首次突破 20,000 點，漲幅約 1.8%，科技巨頭如 (GOOG-US) Alphabet 漲逾 5% 創歷史新高，(TSLA-US) 特斯拉、(META-US)Meta、(AMZN-US) 亞馬遜等也刷新股價記錄，CPI 年增率為 2.7%，略高於上月的 2.6%，核心 CPI 月增率則連續第四個月維持在 0.3%，年增率達 3.3%，均符合市場預期，道瓊工業指數終場下跌 99 點，那斯達克與費城半導體分別大漲 1.7% 和 2.7%，指標 (NVDA-US) 股輝達上漲 3%，特斯拉上漲 5.9%，(TSM-US)台積電 ADR 上漲 1.3%。此外，加拿大央行宣布大幅降息，FedWatch 顯示美國降息一碼的機率高達 98.6%，在美股激勵下，今日台股表現強勁，開盤跳空上漲，迅速站上 23,000 點關卡，指數開高小幅震盪，終場終場上漲 143.17 點，收在 23046.8 點，成交量 3479.92 億元，台股今日已站穩十日線大關，外資小幅調節、投信持續進場，歷史經驗，台股每年 11 月至次年 2 月表現都不錯，通常會反映北美市場傳統聖誕消費旺季出貨潮、年底作帳行情及元月行情，適逢財報空窗期，個股表現。

權值股方面，(2330-TW) 台積電，上漲 1.92%，收在 1060 元，台積電今日進行除息 4 元，首日參考價為 1,041 元，開盤後迅速上漲，高點觸及 1,065 元，再度上演「秒填息」的強勢表現，令 140 萬股民振奮不已，法人表示，隨著年底接近，今年台股交易日所剩不多。市場普遍預期，政府的四大基金、五大壽險，以及投信手中持有大量台積電股票，有望帶動年底的作帳行情，此外，隨著外資逐漸進入耶誕假期休假階段，市場賣壓或可望減輕，進一步助力台股年底收高；(2317-TW) 鴻海，下跌 0.26%，收在 188.5 元，鴻海近期因 ETF 換股造成短線賣壓，12 月 11 日股價已跌破 200 元，最低來到 190 元，以此價格計算，本益比僅約 11 倍，顯示股價已進入長線佈局的吸引區間，被市場視為「甜甜價」，展望 2025 年，AI 伺服器市場動能持續增強，鴻海預期 AI 相關伺服器營收將翻倍增長，且 AI 伺服器在整體伺服器營收中的占比將從 2024 年的 40-50% 提升至 50% 以上，在 NVIDIA 最新的 GB200 平台預計大爆發的驅動下，鴻海 2025 年每股盈餘有望挑戰 17 元以上；(2454-TW) 聯發科，上漲 2.22%，收在 1380 元，根據外媒彭博社報導，蘋果計劃於 2025 年為 Apple Watch 引入衛星連接功能，並積極開發血壓檢測技術，進一步增強產品的健康與通訊能力，同時，蘋果在部分 Apple Watch 型號中從英特爾零組件轉向聯發科公司，這一策略性改變為聯發科帶來利好消息。

強勢股方面，（NVDA-US）輝達，執行長黃仁勳看好機器人前景，認為【機器人技術】將成為下一波科技浪潮，繼先前在法說會時提及「機器人未來有數兆美元商機」之後，日前再度釋出最新觀點，點名未來僅【汽車】、【無人機】及【人形機器人】，這三種機器人有望實現大規模生產。

(6215-TW) 和椿，11 月營收 2.29 億元年增率高達 168.27％，前三季 EPS 以賺營去年全年水準。和椿作為專注於自動控制裝置與光電製程的領導製造廠，憑藉其在自動化系統與安全裝置系統方面的深厚基礎，不斷擴大市場布局。根據券商最新報告，公司預期隨著下半年自動化需求的逐步回升，其業績有望保持穩定成長。

另外【汽車產業】，人類在過去 150 到 200 年間建造一個適應汽車的世界，相關，的電動車、車用零組件股將可留意；受到北美 AM 市場逐漸進入旺季，汽車股表現強勁

汽車零件業龍頭，(1319-TW) 東陽，上漲 + 4% 以上，來到 115 元大關；無畏雙颱襲台、工作日減少，10 月獲利照創高，自結 10 月稅前盈餘 4.96 億元、年增 22％，累計前十月稅前盈餘 44.34 億元、年增 38％，每股稅前盈餘 7.34 元，不僅創同期新高，更超越歷年全年表現，提前締造年度獲利新高紀錄，進入 Q4 車用零件旺季，市場訂單需求熱絡機；

國內汽車零組件今年前三季獲利受到 State Farm 效益挹；(1524-TW) 耿鼎，前三季 EPS，每股盈餘 2.34 元，已經超越去年全年、激勵股價改寫新高紀錄。

近期馬斯克，華爾街多家投行，近來陸續調高特斯拉目標價，加上川普勝選因素的激勵，(TSLA-US) 特斯拉股價 11 日收漲近 6％，為三年來首度創高，該公司執行長馬斯克（Elon Musk）的身價也水漲船高，刷新全球首富個人資產最高紀錄；繼美銀上周將特斯拉目標價上調至 400 美元之後，摩根士丹利和高盛本周也相繼上調該股目標價。高盛分析師德萊尼（Mark Delaney）看好自動駕駛和機器人技術應用對特斯拉股價的正面影響，遂將目標價從 250 美元上調至 345 美元，並維持對特斯拉的中性評級；摩根士丹利亦將目標價從 310 美元調高至 400 美元，持續給予「買進」評級，預期特斯拉將在中國創下單季銷售的新紀錄。

由於分析師一片看好，() 特斯拉 11 日股價猛漲，尾盤一度漲至 424.88 美元，日內漲幅約 6％，創下盤中歷史新高，最終收漲 5.93％，報 424.77 美元，連漲六個交易日，並刷新 2021 年 11 月 4 日所創的收盤最高紀錄。

馬斯克並刷新全球首富的資產最高紀錄，未來的車用股有機會表現?

另外機器人股有機會延續買盤嗎?

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文章來源: 摩爾投顧莊佳螢分析師