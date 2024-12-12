日經225再戰4萬點 法人：低本益比上修成挑戰新高主要動能

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-12-12 15:19

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美國 CPI 符合預期，據 FedWatch 顯示，12 月降息 1 碼機率已近 100%，通膨受控同步激勵美國科技股收紅，日經 225 今 (12) 日強勢大漲，再戰 4 萬點大關。法人表示，日本經濟呈現溫和復甦，東證改革見效配合薪資正常化，讓日本貨幣正常化路徑上更有底氣，同時日本本益比目前仍低於十年平均的 14.6 倍，搭配美國降息後將有望受到資金青睞挹注，將再助日股持續挑戰新高。

市場持續關注日本下周 BOJ 是否升息，根據外媒報導，日央官員多數認為，日本結束負利率後的經濟往正向發展，包括第 3 季企業投資及出口表現優於預期、意外上修 GDP 季增年率，而薪資與資本投資成長成為貨幣正常化，日本升息的基礎。

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元大日本龍頭企業基金研究團隊表示，日本央行將於 12/18、19 召開利率會議，若本月升息，將是日本資產泡沫來，首度於一年內三度升息，再次呼應日本經濟的強勁趨勢；即使明年 1 月升息，也是 30 年來最大幅度的升息循環，支持日本股市再啟漲勢。

同時，根據過往經驗聯準會預防式降息，主要針對疲弱的勞動市場提供刺激，而非看壞經濟，目前美國經濟維持韌性，將有助日本經濟成長。多家外資也預測，2025 年日本經濟與企業獲利持續成長，將提供股市再度挑戰高點的投資機會。目前日本股市的評價仍低於長期平均，適合投資人把握低檔介入參與長線潛力。

日本經過這兩年的東證改革已見成效，包括 2024 年春鬥談判下，日本薪資漲幅來到 30 年來最高，薪資成長後提振內需消費、進而推動企業獲利成長，讓企業更有經費擴大投資，薪資帶動國內企業成長的正向循環已確立，2025 年預期將延續，並帶動日本經濟加速擴張。

法人分析，日本股市本益比目前仍低於十年平均的 14.6 倍，極具投資價值，同時外資更看好日本股市在未來一年的表現，將勝過 S&P500、歐洲 STOXX 600 指數，主要動能就是目前被低估的本益比可望上修，現在已是逢低布局參與日本成長較佳進場時機。