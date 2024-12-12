新疆棉爭議！傳Shein英國上市受阻 遭NGO組織批評侵犯人權

鉅亨網編譯許家華 2024-12-12 14:52

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路透社報導，兩位知情人士透露，因為倡導組織對快時尚零售商 Shein 的上市提出法律挑戰，英國金融監管機構檢查供應鏈的管理和評估法律風險，因而延遲審批 Shein 的首次公開募股（IPO）申請。

英國獨立反奴役專員 (內政部的監督機構) 也在政府內部對 Shein IPO 表示擔憂，主要是因為有關其供應商勞動實踐的指控。

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Shein 總部位於新加坡，在全球 150 個市場進行銷售，主要銷售價格低廉的服裝，大部分為中國製造。該公司已於六月向英國金融行為監管局（FCA）秘密提交倫敦上市申請。

英國獨立反奴役專員已向政府表達了對 Shein IPO 的擔憂，主要是因為有關其供應商勞動實踐的指控。Shein 這家總部位於新加坡的公司，主要銷售價格低廉的服裝，已於 6 月向英國金融行為監管局（FCA）提交了保密的倫敦上市申請。

中國維吾爾族權益倡導組織「停止維吾爾族種族滅絕（SUG）」今年 6 月提出法律挑戰，並於 8 月向 FCA 提交一份檔案，指控 Shein 使用來自中國新疆地區的棉花。美國及非政府組織長期以來指控中國在新疆維吾爾自治區有人權侵犯行為，稱維吾爾族人被迫從事棉花及其他商品的生產。

Shein 對路透社有關 FCA 流程的問題未作回應，但公司發言人表示，Shein 對強迫勞動持零容忍政策，並致力於尊重人權。公司上周宣布成立全球外部 ESG 諮詢委員會，以加強其治理。

FCA 對上市及任何延遲不予置評，並表示 IPO 批准的時間取決於個案具體情況。市場專家指出，通常需要幾個月才能作出決定。Macfarlanes 律師事務所合夥人 Lorna Emson 表示，FCA 不必評估民間社會團體提出的證據，通常會與公司私下解決合規問題。

儘管如此，這類非政府組織 (NGO) 的壓力不太可能減弱。獨立反奴役專員 6 月致函內政部和商務部，主張鼓勵像 Shein 這樣的公司在英國市場上市，恐暗示對不良勞動實踐的認可。

英國財長 Rachel Reeves 於 11 月中旬致信 FCA，要求加快 IPO 審批進程，以支持創新企業進入市場，並表示監管應更注重增長而非風險。

對於估值 660 億美元的 Shein 來說，其 IPO 的表現部分取決於 FCA 決定在招股說明書中必須包含的風險，以及這些風險如何被定價。