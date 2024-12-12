浸沒式液冷減少80%耗能！中華電信聯手Vertiv開創高效節能算力中心解決方案

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-12-12 11:56

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隨著 AI、機器學習及虛擬實境等高密度運算應用快速發展，資料中心的散熱與能效需求日益提升。中華電信 (2412-TW) 企業客戶分公司聯手關鍵數位基礎架構與營運持續解決方案全球供應商 Vertiv 維諦 ( VRT-US) ，正式啟動浸沒式液冷設備概念驗證專案（POC），透過提供具備全台首例單櫃熱負載超過 80kW 的建置，Vertiv 混合式冷卻系統成功將 PUE（能源使用效率）優化至全球業界領先的 1.15 以下水準，開創高效節能算力中心解決方案。

傳統的氣冷系統逐漸無法滿足這些需求，而液冷技術因其高熱容量與卓越的導熱性能成為最佳替代方案。液冷技術不僅能有效降低伺服器風扇能耗，更可縮減空間需求，協助資料中心以更低的碳足跡實現高密度運算。

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在本次專案中，Vertiv 提供領先業界的 Liebert® AFC 冷水機與 Liebert® XDU 液體分配器等完整液冷系統，與中華電信專業技術團隊共同測試實際運行效能。根據實驗結果顯示，在 75% 的 IT 負載由液冷處理後，顯著提升 TUE（總體使用效率）超過 15%，更減少了高達 80% 的伺服器風扇耗能。此研究證明，液冷技術不僅能有效降低伺服器風扇能耗，更可縮減空間需求，協助資料中心以更低的碳足跡實現高密度運算。

液冷技術已成為資料中心設計的關鍵發展方向，本次合作不僅展示了 Vertiv 的技術實力，更突顯出其在全球冷卻解決方案領域的領導地位。中華電信則透過參與此次專案，展現其推動技術創新、提升企業運算基礎設施效能的積極承諾。

本次專案是中華電信與 Vertiv 深化合作的全新里程碑，也是推動資料中心設計轉型的重要一步。