〈醫療科技展〉中華電信攜手北榮 展示四大健康醫療AI應用服務

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-12-05 18:43

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中華電信 (2412-TW) 今 (5) 日參展台灣醫療科技展，攜手台北榮民總醫院，展示從居家到醫療場域共 4 項健康醫療 AI 應用服務，包括智慧醫療在宅照護應用、智慧客服機器人、 MLOps 加速醫療 AI 應用落地 - DeepFlow 智慧分析平台，以及洗腎安全 AI 模型應用。

中華電信指出，北榮花東三分院採用中華電信自主開發的「在宅住院監測系統」，此系統整合了如血壓計、智慧床墊等行動醫療 AIoT 裝置，協助醫護人員對在宅住院病人進行即時監控，並透過網路即時遠距視訊關懷，達到醫、病、護等多方同時線上互動，提升在宅照護品質，減輕醫護人員負擔，落實真正的在宅醫療。

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中華電信的智慧客服機器人則結合北榮大語言模型「北榮一號雲」的生成式 AI 技術，民眾來電時用「說」的，就能輕鬆互動轉接至對應分機，或解答常見的問題，降低真人總機的接聽負擔，提升服務品質與便利性。

北榮醫療人工智慧發展中心副主任楊智傑教授所帶領的陽明交大團隊，採用中華電信研究院 InventAI 新創團隊自主開發的 DeepFlow 平台，透過 AutoML 功能及 MLOps 模型管理機制，開發出 AI 敗血症模型，有助於及早預警病患得到敗血症，提早治療降低死亡率。

另外，北榮和中華電信攜手研發「洗腎安全 AI 模型」，用 AI 即時預測患者洗腎過程中所導致的低血壓及心衰竭的發生機率，分析洗腎後理想的乾體重，以提供醫護人員更即時及完整的參考資訊，並實施相關醫護措施，提升洗腎的安全性。