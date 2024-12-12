安倉營造完成募集3.9億元現增案 增資12/16上櫃買賣

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-12-12 09:36

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公共工程需求遠大於供給，也激勵營造廠菄更積極在市場籌資因應需求，安倉營造 (5548-TW) 在 3 月上櫃掛牌後，擬辦理發行現增股辦理 IPO 以來首度的市場籌資 3.9 億元，安倉的現增案已完成募集，現增股並將在 12 月 16 日上櫃買賣。

來自安倉營造的現金增資籌資案，也是 2024 年以來繼皇昌 (2543-TW)、三洋實業 (1472-TW) 的辦理現金增資的市場籌資案。安倉營造擬發行 1.5 萬張現增股，以每股 26 元溢價發行，預計募集 3.9 億元。安倉營造籌資用途在充實營運資金及償還銀行借款。

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安倉營造以承攬公共工程案爲主，2024 年前三季年營收 15.85 億元，稅後純益 6329 萬元，每股純益 1.3 元。安倉營造在下半年將進入全年工程入帳高峰。