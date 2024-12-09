全球最快僅3台！惠與交付直接液冷百萬兆級超級電腦El Capitan給國家實驗室

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-12-09 16:42

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慧與科技（HPE-US）於 SC24 大會宣布，已成功交付全球最快的超級電腦 El Capitan 予美國勞倫斯利弗莫爾國家實驗室（LLNL）。此舉使 HPE 成為全球唯一打造出 3 台百萬兆級超級電腦的企業。El Capitan 採用 100% 無風扇直接液冷設計，位列全球前 20 大最節能系統。

HPE 資深副總裁暨 HPC 與 AI 基礎架構解決方案總經理 Trish Damkroger 表示，El Capitan 為百萬兆級超級電腦樹立新里程碑。卓越的運算效能、能源效率及運用人工智慧（AI）技術加速科學探索的能力，可為國家安全帶來重大突破，同時也為再生能源開創新契機。

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El Capitan 作為全球最強大的超級電腦，協助美國維持國家安全領域的競爭優勢，並支援國家核子安全局（NNSA）轄下的 3 大實驗室－勞倫斯利弗莫爾國家實驗室（LLNL）、桑迪亞國家實驗室（Sandia National Laboratories）及洛斯阿拉莫斯國家實驗室（Los Alamos National Laboratory），因應日益嚴苛的核武庫安全、防護與可靠性要求，同時推動現有及未來核武庫的現代化。此外，LLNL 也規劃運用 AI 模型處理機密及非機密工作負載。

LLNL 武器模擬兼運算計畫主任 Rob Neely 表示，很高興能在過去五年與 HPE 和 AMD 密切合作，成功部署 El Capitan，「這套備受期待的系統將協助我們執行高精度的 3D 建模與模擬作業，有效落實國家安全任務。未來將致力於在 El Capitan 上發展 AI 應用，運用系統進行大規模 AI 訓練與推論，以提升運算速度、效率與精確度」。

此外，El Capitan 將進一步支援維護國家安全的相關次要任務，包括核武禁擴及反恐行動，並用於材料探索、核資料分析及高能量密度科學研究，其中包括在國家點火設施進行的慣性局限融合研究。El Capitan 所獲得的研究成果也將應用於能源安全、氣候變遷、電網現代化及新藥研發等非機密領域。

El Capitan 的創新平台基於 HPE 領先業界的超級電腦解決方案，採用搭載 AMD Instinct™ MI300A APU 的 HPE Cray EX 系統，將 CPU 核心、GPU 核心與高頻寬記憶體整合於單一封裝中，並結合 HPE Slingshot 互連技術與客製化儲存方案。基於乙太網路的高速網路架構 HPE Slingshot 是 El Capitan 整體運算效能的骨幹，使大規模運算能夠在 11,000 多個節點之間進行。