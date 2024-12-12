泓德能源攜手亞通與菲律賓生力集團簽約 目標光電容量1GW

鉅亨網記者魏志豪 台北 2024-12-12 14:37

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能源服務商泓德能源 (6873-TW) 持續實現海外布局藍圖，日前攜手亞通 (6179-TW) 與菲律賓生力集團 (San Miguel Corporation, SMC) 旗下電力事業群 San Miguel Global Power(SMGP) 簽訂投資條件書，計畫於菲律賓卡瓦延市共同開發光電案場，目標容量達 1GW。

生力集團創立於 1890 年，是菲律賓規模最大的跨國企業，業務涵蓋食品、建設、房地產、水泥等多個領域，其電力事業群 SMGP 更是菲律賓最大的電力公司之一。泓德能源將憑藉系統整合經驗，結合 SMGP 的集團與土地資源，在伊莎貝拉省卡瓦延市開發光電案場。合作項目分兩階段進行。

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泓德能源預計，第一階段規模 300MW、第二階段 700MW，總目標合作容量達 1GW，將攜手長期耕耘菲律賓電力市場的亞通利大能源共同建置案場，第一階段 300MW 預計於 2026 年完成，並將直接轉供綠電給生力集團及菲律賓當地企業。

泓德能源自 2016 年起即評估菲律賓再生能源市場。適逢菲律賓政府頒布《菲律賓能源計畫 2023-2050 年》，大幅提升太陽能、風能及生質能在能源組合中的比例，並激勵投資，同時推動具氣候適應力的設施以保障能源安全，帶來更多再生能源投資機會。現階段泓德能源也考量參與菲律賓光電、儲能及陸域風力等投資機會，除與 SMGP 合作外，也同步在當地評估其他光電案件。

此外，泓德能源在日本與澳洲的再生能源市場布局亦展現豐碩成果，總目標開發量達 3GW。在澳洲，泓德能源於 11 月取得南澳電力零售商 ZEN Energy 的 9.7% 股權，並計畫攜手開發光儲項目，深化澳洲市場基礎。