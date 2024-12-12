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〈台股開盤〉台積電強勢秒填息 大漲300點收復2萬3大關

鉅亨網記者魏志豪 台北 2024-12-12 09:32

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〈台股開盤〉台積電強勢秒填息 大漲300點收復2萬3大關。(鉅亨網資料照)

台股今 (12) 日隨美股反彈，開盤即大漲超過 140 點，且在台積電開盤秒填息下，電子族群強勢表態，激勵大盤漲點擴大至 278 點，最高一度衝到 23,181 點，一舉重返 2 萬 3 大關，也收復五日線，預估今日成交量達 3,500 億元，較昨日放大。

權值股今日明顯回神，台積電 (2330-TW)(TSM-US) 今除息 4 元，大漲 20 元，上演秒填息，漲幅近 2%，鴻海 (2317-TW)、聯發科 (2454-TW) 漲幅都在 2-3%，廣達 (2382-TW)、日月光投控 (3711-TW)(ASX-US) 也都在盤面上表態，推升大盤勁揚。


市場成交重心方面，聯發科因傳獲蘋果 (AAPL-US) 新訂單，股價大漲表態，集團概念股也同慶，包括達發 (6526-TW)、亞信 (3169-TW) 漲幅都有半根以上，九暘 (8040-TW) 更衝上漲停板，其他如鈺太 (6679-TW)、晶心科 (6533-TW) 也都有 2% 以上的漲幅，集團漲勢相當凌厲。

除了電子股外，汽車零組件族群今日也明顯轉強，耿鼎 (1524-TW) 飆漲 8% 以上，東陽 (1319-TW)、堤維西 (1522-TW) 漲幅也至少半根，其他如倉佑 (1568-TW)、怡利電 (2497-TW) 等，也都在盤上表態。

文章標籤

台積電台股開盤除息電子上漲汽車零組件

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台積電10601.92%
怡利電63.62.09%
堤維西65.74.45%
東陽117.56.33%
耿鼎42.557.72%
晶心科402.52.29%
鈺太3395.28%
九暘86.66.91%
亞信1129.80%
達發7297.05%
日月光投控158.51.60%
廣達2901.05%
聯發科13852.59%
鴻海191.51.32%
倉佑28.62.69%
台積電194.61.39%
日月光投資控股10.012.04%
蘋果246.49-0.52%

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