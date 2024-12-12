〈台股開盤〉台積電強勢秒填息 大漲300點收復2萬3大關

台股今 (12) 日隨美股反彈，開盤即大漲超過 140 點，且在台積電開盤秒填息下，電子族群強勢表態，激勵大盤漲點擴大至 278 點，最高一度衝到 23,181 點，一舉重返 2 萬 3 大關，也收復五日線，預估今日成交量達 3,500 億元，較昨日放大。