〈台股開盤〉台積電強勢秒填息 大漲300點收復2萬3大關
鉅亨網記者魏志豪 台北 2024-12-12 09:32
台股今 (12) 日隨美股反彈，開盤即大漲超過 140 點，且在台積電開盤秒填息下，電子族群強勢表態，激勵大盤漲點擴大至 278 點，最高一度衝到 23,181 點，一舉重返 2 萬 3 大關，也收復五日線，預估今日成交量達 3,500 億元，較昨日放大。
權值股今日明顯回神，台積電 (2330-TW)(TSM-US) 今除息 4 元，大漲 20 元，上演秒填息，漲幅近 2%，鴻海 (2317-TW)、聯發科 (2454-TW) 漲幅都在 2-3%，廣達 (2382-TW)、日月光投控 (3711-TW)(ASX-US) 也都在盤面上表態，推升大盤勁揚。
市場成交重心方面，聯發科因傳獲蘋果 (AAPL-US) 新訂單，股價大漲表態，集團概念股也同慶，包括達發 (6526-TW)、亞信 (3169-TW) 漲幅都有半根以上，九暘 (8040-TW) 更衝上漲停板，其他如鈺太 (6679-TW)、晶心科 (6533-TW) 也都有 2% 以上的漲幅，集團漲勢相當凌厲。
除了電子股外，汽車零組件族群今日也明顯轉強，耿鼎 (1524-TW) 飆漲 8% 以上，東陽 (1319-TW)、堤維西 (1522-TW) 漲幅也至少半根，其他如倉佑 (1568-TW)、怡利電 (2497-TW) 等，也都在盤上表態。
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