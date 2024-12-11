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證交所：台積電12日除息 影響台股指數約32.53點

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-12-11 19:45

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證交所：台積電12日除息 影響台股指數約32.53點。(鉅亨網資料照)

證交所今 (11) 日表示，台股權值王台積電 (2330-TW) 將於明 (12) 日進行除息交易，發行市值將減少約 1037 億元，占發行量加權股價指數約 32.53 點，提醒投資人注意。

台積電於今年 8 月 13 日召開董事會，決議通過第二季財報，每股稅後純益為新台幣 9.56 元，同時核准配發第二季之每股現金股利 4 元，除息交易日訂在 12 月 12 日。


此外，台積電上月亦拍板第三季現金股利，每股擬配發 4.5 元，為今年第二度調高每股配發金額，也是採取季配息以來的新高，除息交易日為 2025 年 3 月 18 日，發放日為 2025 年 4 月 10 日。

台積電今天股價下跌 20 元或 1.88%，終場收在 1045 元。

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