〈台股盤後〉台積電除息前難敵賣壓 下挫221點破10日線

台股今 (27) 日受美股下挫影響，早盤即開低表態、大跌超過 200 點，儘管盤中跌幅明顯收斂，但終場仍難敵賣壓，下挫 221.45 點，收在 22903.63 點，摜破 10 日線，回測月線支撐，成交量 3279 億元。