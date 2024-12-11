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〈台股盤後〉台積電除息前難敵賣壓 下挫221點破10日線

鉅亨網記者魏志豪 台北 2024-12-11 14:13

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〈台股盤後〉台積電除息前難敵賣壓 下挫221點破十日線。(鉅亨網資料照)

台股今 (27) 日受美股下挫影響，早盤即開低表態、大跌超過 200 點，儘管盤中跌幅明顯收斂，但終場仍難敵賣壓，下挫 221.45 點，收在 22903.63 點，摜破 10 日線，回測月線支撐，成交量 3279 億元。

權值股普遍下跌，台積電 (2330-TW)(TSM-US) 明日除息，但除息前買盤支撐力道有限，下挫近 2%，終場收 1045 元，鴻海 (2317-TW) 續挫近 2%，聯發科 (2454-TW) 守住平盤，日月光投控 (3711-TW)(ASX-US)、聯電 (2303-TW)(UMC-US) 跌幅也都達 1% 以上。


高價股表現則強勢，世芯 - KY(3661-TW) 續漲超過 1%，持續往年線靠攏，其他如大立光 (3008-TW)、緯穎 (6669-TW)、祥碩 (5269-TW)、弘塑 (3131-TW) 漲幅都超過 1%，嘉澤 (3533-TW) 與旭隼 (6409-TW) 更雙雙大漲 3%，逆勢抗跌。

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台股盤後台積電除息十日線

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世芯-KY26751.13%
大立光24801.43%
旭隼20203.86%
嘉澤19453.18%
弘塑17701.14%
祥碩18701.08%
緯穎24801.85%
聯電43-1.60%
日月光投控156-1.27%
聯發科13500.00%
鴻海189-1.56%
台積電1045-1.88%
台積電191.94-3.63%
日月光投資控股9.81-3.16%
聯電 ADR6.56-1.94%

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