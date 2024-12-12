〈台股盤後〉台積電又又又秒填息 領權值股上漲143點收復2萬3

台股今 (12) 日隨美股反彈，在台積電開盤秒填息下，電子族群強勢表態，激勵大盤漲點擴大至 286 點，最高一度衝到 23,189 點，終場漲幅收斂至 143.17 點，收在 23046 點，一舉重返 2 萬 3 大關，五日線得而復失，今日成交量達 3479 億元，與昨日相近。