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〈台股盤後〉台積電又又又秒填息 領權值股上漲143點收復2萬3

鉅亨網記者魏志豪 台北 2024-12-12 14:12

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〈台股盤後〉台積電填息助陣 領軍上漲143點收復2萬3大關。(鉅亨網資料照)

台股今 (12) 日隨美股反彈，在台積電開盤秒填息下，電子族群強勢表態，激勵大盤漲點擴大至 286 點，最高一度衝到 23,189 點，終場漲幅收斂至 143.17 點，收在 23046 點，一舉重返 2 萬 3 大關，五日線得而復失，今日成交量達 3479 億元，與昨日相近。

權值股今日普遍回神，台積電 (2330-TW)(TSM-US) 今除息 4 元，大漲 20 元，上演秒填息，漲幅近 2%，鴻海 (2317-TW) 中場翻黑小跌，聯發科 (2454-TW) 漲幅超過 2%，台達電 (2308-TW)、日月光投控 (3711-TW)(ASX-US) 也都在盤面上表態，推升大盤勁揚。


市場焦點方面，聯發科因傳獲蘋果 (AAPL-US) 新訂單，股價大漲表態，集團概念股也同慶，亞信 (3169-TW) 強攻漲停板，包括達發 (6526-TW)、鈺太 (6679-TW) 漲幅都有半根以上，其他如九暘 (8040-TW)、晶心科 (6533-TW) 也都上漲表態，集團漲勢相當凌厲。

除了電子股外，汽車零組件族群今日也明顯轉強，耿鼎 (1524-TW) 飆漲 4% 以上，東陽 (1319-TW)、昭輝 (1339-TW)、堤維西 (1522-TW) 漲幅也都達 2%。

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台股盤後台積電聯發科集團概念AI汽車零組件

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昭輝56.52.36%
台積電10601.92%
堤維西64.22.07%
東陽1154.07%
耿鼎41.34.56%
晶心科3970.89%
九暘81.91.11%
鈺太339.55.43%
達發7215.87%
亞信1129.80%
日月光投控1570.64%
台達電4170.60%
聯發科13802.22%
鴻海188.5-0.26%
日月光投資控股10.012.04%
台積電194.61.39%
蘋果246.49-0.52%

相關權證

加權指數法興(購) 槓桿8.04
加權指數法興(購) 槓桿7.66
加權指數法興(售) 槓桿6.53
加權指數法興(售) 槓桿7.81

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中弱短強
昭輝

68%

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#避雷針

偏強
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86.96%

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台積電

61.11%

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