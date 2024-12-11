美國銀行業對2025年經濟前景樂觀 但對新政府監管政策存疑

鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2024-12-11 17:20

‌



美國幾大銀行的高層周二 (10 日) 在評估川普新政府的影響、2025 年美國經濟狀況、以及聯準會進一步降息的預期時，顯得很樂觀。

銀行高層預計聯準會將進一步降息，這將推動銀行的淨利息收入增長。

‌



摩根大通 (JPM-US) 消費者銀行業務主管 Marianne Lake 表示，由於利率前景，該行 2025 年的淨利息收入將比先前預期增加 20 億美元。

此外，隨著企業併購活動的回暖，投資銀行業務也將迎來增長。Lake 預計摩根大通第四季的投資銀行費用將比去年同期增長 45%，而交易收入預計將同比增長「十幾 % 或略高」。

花旗集團 (C-US) 財務長 Mark Mason 也預計，第四季投資銀行費用將增長 25% 至 30%，交易收入也將上升。

PNC (PNC-US) 執行長 Bill Demchak 甚至表示，他剛剛為董事會制定了一項「我見過最樂觀的計畫」。他認為目前的經濟環境對銀行業非常有利，並指出，他看到「美國企業的活力有所增強，我們希望這種情況明年能夠繼續下去」。

銀行業的樂觀情緒源於美國經濟在高利率時期的韌性，以及投資銀行和交易業務的反彈。自從美國大選以來，截至周二，包括花旗集團和高盛在內的大型銀行的股價已上漲了 12% 至 13%。摩根大通的股價上漲了 10%，而 PNC 的股價則上漲了 8%。

市場預期，如果貸款和華爾街交易活動增加，而新的共和黨政府放寬對大型銀行的一些規定，並在批准能為華爾街巨頭帶來巨大利潤的企業併購方面更加寬鬆，那麼明年可能會更好。

銀行希望新政府也能放寬由銀行監管機構提議的一套新的有爭議的資本規則，這些規則要求銀行為未來的損失預留更大的緩衝。

然而，銀行業也對新政府的監管政策持謹慎態度。他們希望新政府能夠取消「更多無聊的訴訟、指控和費用變更」，但他們也認為現在還不知道資本提案是否會變得更加有利。

PNC 的 Demchak 表示：「我認為人們有點過於興奮，認為他們會讓所有人自由發展。我完全不這麼認為。」

川普在競選期間很少談及他希望監管機構如何監督銀行業。 川普更廣泛的經濟議程對該行業的淨影響尚不清楚。 令人擔憂的是，這位候任總統提高關稅、降低稅收和驅逐無證移民的主要目標可能會提高利率，並可能重新引發通貨膨脹上升。