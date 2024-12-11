〈國泰金看經濟〉上修今年GDP成長估4.1% 明年Q1經濟氣候由「朗」轉「陰」
鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-12-11 16:21
國泰金 (2882-TW) 攜手台大產學團隊今 (11) 日舉辦 2024 年第四季台灣「經濟氣候暨金融情勢」發表會，此次以「『普』天之下，誰與爭鋒」為題，上修 2024 年台灣經濟成長率預測值至 4.1% (原為 3.7%)，2025 年維持 2.8% 不變，但調降預測區間至 1.6%~3.6%，國泰台大團隊評估，明年第一季台灣經濟氣候將由「朗」轉「陰」，預期台灣央行維持利率不變，明年物價欲小不易，房市管控還需要時間觀察，明年首季金融情勢將波動於「趨向寬鬆」區間內。
國泰台大產學合作團隊協同主持人徐之強教授指出，台灣受惠 AI 趨勢，相關半導體、電子零組件需求量產，成長動能應可帶動投資持續復甦。然而，整體外部需求面臨貿易戰風險，不利廠商投資信心，民間消費或受股市波動影響，正負因素相抵，團隊維持 2025 年台灣經濟成長率預測值 2.8% 不變，但下修預測區間至 1.6%~3.6% (原為 1.8%~3.7%)。
AI 趨勢帶動電子業需求量產，以及相應投資持續復甦，景氣動能仍有較佳表現，不過，川普上台後市場觀望後續政策作為，經濟成長可能逐漸轉為低檔震盪。國泰台大團隊評估，第一季台灣經濟氣候將由「朗」(景氣穩定) 轉「陰」(景氣轉弱)，出現機率將在 60% 以上。
至於台灣通膨方面，徐之強坦言，川普關稅政策勢在必行，台灣也無法置身事外，核心 CPI 自 4 月以來均維持 2% 以下，惟醫療、房租、外食等服務通膨改善有限，通膨雖降溫仍接近 2% 水準，研判今年第四季台灣央行將維持利率不變，不會跟進主要央行降息。
徐之強指出，今年第四季台幣貶值幅度小於競爭對手，導致名目有效匯率指數 (NEER) 明顯升值影響，金融情勢指數 (FCI) 由「寬鬆」區間降至「穩定」區間。展望明年第一季，國泰台大團隊評估，市場持續關注川普 2.0 措施進展，金融市場波動性猶高，惟資金面仍是充沛，預期金融情勢指數將波動於「趨向寬鬆」區間內。
徐之強點出影響 2025 年台灣經濟成長的六大因素，一、川普關稅政策導致全球貿易戰風險升溫，影響全球需求前景；二、美國通膨降幅及降速不如預期，降息時點延後及降幅縮小；三、Fed 利率續處相對高檔且時間拉長，壓抑全球投資及消費需求；四、中國政策刺激幅度不足，房市持續疲弱，景氣復甦不如預期；五、央行限貸令或衝擊房市動能，房貸利率走升或壓抑國內需求；六、人工智能應用帶動科技業投資及產業升級轉型。
- 安全可靠的多資產平台!靈活槓桿 免費模擬
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
鉅亨贏指標了解更多
延伸閱讀
- 看好3面向 國泰台大上修今年GDP預測值至3.6%
- 歐元區Q3生產率依然疲弱 但消費支出開始成長
- OECD估明年全球經濟成長3.3% 但保護主義讓展望蒙塵
- 〈美股早盤〉主要指數漲跌互現 投資人靜待關鍵通膨數據出爐
上一篇
下一篇