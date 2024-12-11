〈國泰金看經濟〉上修今年GDP成長估4.1% 明年Q1經濟氣候由「朗」轉「陰」

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-12-11 16:21

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國泰金 (2882-TW) 攜手台大產學團隊今 (11) 日舉辦 2024 年第四季台灣「經濟氣候暨金融情勢」發表會，此次以「『普』天之下，誰與爭鋒」為題，上修 2024 年台灣經濟成長率預測值至 4.1% (原為 3.7%)，2025 年維持 2.8% 不變，但調降預測區間至 1.6%~3.6%，國泰台大團隊評估，明年第一季台灣經濟氣候將由「朗」轉「陰」，預期台灣央行維持利率不變，明年物價欲小不易，房市管控還需要時間觀察，明年首季金融情勢將波動於「趨向寬鬆」區間內。



國泰台大產學合作團隊協同主持人徐之強教授指出，台灣受惠 AI 趨勢，相關半導體、電子零組件需求量產，成長動能應可帶動投資持續復甦。然而，整體外部需求面臨貿易戰風險，不利廠商投資信心，民間消費或受股市波動影響，正負因素相抵，團隊維持 2025 年台灣經濟成長率預測值 2.8% 不變，但下修預測區間至 1.6%~3.6% (原為 1.8%~3.7%)。

AI 趨勢帶動電子業需求量產，以及相應投資持續復甦，景氣動能仍有較佳表現，不過，川普上台後市場觀望後續政策作為，經濟成長可能逐漸轉為低檔震盪。國泰台大團隊評估，第一季台灣經濟氣候將由「朗」(景氣穩定) 轉「陰」(景氣轉弱)，出現機率將在 60% 以上。

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至於台灣通膨方面，徐之強坦言，川普關稅政策勢在必行，台灣也無法置身事外，核心 CPI 自 4 月以來均維持 2% 以下，惟醫療、房租、外食等服務通膨改善有限，通膨雖降溫仍接近 2% 水準，研判今年第四季台灣央行將維持利率不變，不會跟進主要央行降息。