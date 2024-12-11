辜仲諒提倡「運動教育」樂見孵第二顆巨蛋 表態有意願參與

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-12-11 20:32

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第 40 屆「點燃生命之火」全民愛心募款運動正式開跑，並在今 (11) 日舉辦點燈儀式，中國信託慈善基金會董事長辜仲諒提及中華隊奪下世界冠軍，他強調「團體運動教育」的重要，透過不斷鍛鍊、嘗試突破、培養自信，小朋友才有可能去作夢；近期全台掀起「巨蛋熱」，繼台中爭取第二顆蛋後，彰化縣長王惠美也希望彰化能夠「孵蛋」，並向鹿港出身的辜仲諒等大老闆喊話，對此，辜仲諒持正面看法，「這是好事情」，對台灣棒球發展很有幫助，當然有意願參與。

今年是第 40 屆「點燃生命之火」，辜仲諒致詞時指出，父親辜濂松在他 20 歲時點燃這把火，並燃燒到現在，溫暖了很多的弱勢家庭，希望金控及旗下銀行、壽險等子公司一起來拋磚引玉，並呼籲各界捐款送愛心。

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辜仲諒提及中華隊在 12 強棒球賽奪冠，他說，雖然我們以前棒球是跟日本人學習，同時又很崇拜美國大聯盟，但這次拿下世界冠軍，已經打破以前的瓶頸，相信年輕的棒球選手對台灣棒球會更有信心。

辜仲諒說，他曾問年輕小朋友站在場上會不會害怕，小朋友回應「會怕、有時候還會發抖」，但會告訴自己要勇敢、要有勇氣去面對，即便是大人，第一次上場也會害怕，就是要靠不斷嘗試突破，一旦突破了就會有自信。

很多偏鄉學童家庭環境、求學過程遭遇許多困難，但他可能透過棒球慢慢累積信心，不斷地鍛煉，當球來時，就更有信心能夠接住、傳給別人，「棒球給他有自信去做夢」。

辜仲諒直言，一個人如果沒有自信，他不敢有夢想，一個人如果不懂得去嘗試，他就沒有自信，因此，包括自己的小孩

和正在長大的孫子，都要求他們打棒球或是任何團體運動，辜仲諒認為，除了念書之外，這是一個非常重要的教育，他稱之為「團體運動教育」，從團體活動裡學習怎麼跟人家相談，學習大家一起合作，成為生命共同體，學習幫助整個團隊。

過去 39 年來，「點燃生命之火」透過善款已幫助近 72 萬名孩童改善教育與生活困境。但根據最新官方數據，台灣家庭財富差距擴大到近 67 倍，突顯偏鄉家庭的經濟問題仍需要關注。因此，「點燃生命之火」今年電視廣告特以「感謝」為主題，感謝捐款人長久以來支持，並呼籲社會大眾持續用具體行動，讓偏鄉弱勢孩童有飯吃、有書讀、有人陪伴，甚至圓夢打棒球。