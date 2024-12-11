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富采永續報告書獲TCSA白金獎 去年碳排年減17.9％

鉅亨網記者吳承諦 台北 2024-12-11 18:14

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富采永續報告書獲TCSA白金獎　去年碳排年減17.9％。(圖：富采提供)

富采控股 (3714-TW) 今 (11) 日獲頒 2024 年 TCSA 台灣企業永續獎「永續報告類」白金獎，在永續績效方面，2023 年集團減少約 17.9％的碳排放量，並大幅提升人才培育與社會參與投資。

富采於環境保護方面，2023 年減少約 62,048 公噸二氧化碳排放，相當於 160 座大安森林公園全年碳吸附量。在人才培育投資上，2023 年投入近 829 萬元於員工訓練，較 2022 年增長約 77％；社會參與投資則達 370 萬元，年增逾 44％。


在永續報告書編制標準方面，富采今年新增納入道瓊永續指數、明晟永續指數以及富時社會責任指數的評鑑指標。報告書內容也增加永續議題管理細節及短中長期策略目標，總計揭露超過 50 個策略目標。

此外，富采今年首次獨立出版氣候風險財務揭露（TCFD）報告書，全面揭示公司在氣候風險管理上的行動與策略，強化永續經營的透明度。

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