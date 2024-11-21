富采旗下晶元光電低碳製程創雙贏 獲頒TCSA創新獎

鉅亨網記者吳承諦 2024-11-21 10:18

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LED 廠富采 (3714-TW) 集團旗下晶元光電今（13）日宣布，榮獲 2024 年 TCSA 台灣企業永續獎「創新成長領袖獎」，以其低碳紅外光 LED 生產技術的創新表現獲得肯定，不僅實現減碳效益，更帶動營運成長。

根據晶元光電統計，在製程上成功降低砷化氫氣體使用量達 54%，每年可減少碳排放量 2,022 噸，相當於種植 13.4 萬棵樹木的減碳效果。在產品效能方面，不僅提升 9.6%，更可望帶動銷售量成長 15%，預估可為終端產品節省 92 萬度電，年減碳 455 噸。

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在成本效益方面，晶元光電透過砷化氫氣體使用量減少，使砷汙泥產出量年減 462 噸，廢棄物處理成本也下降約 1,500 萬元，在環保與獲利上達到雙贏。